Полтавщина без перспектив: куда ведет область Зе-губернатор Олег Синегубов

По случаю второй годовщины руководитель Полтавской ОГА Олег Синегубов в интервью журналистам отказался дать оценку собственной работе. Вероятно, из-за понимания, что эта оценка не может быть высокой. Ведь Полтавская область при новой власти резко ухудшила свои показатели. Падение промпроизводства и аграрного сектора, рост безработицы, налоговые недоимки, рост цен и долги по зарплатам – далеко не полный перечень накопившихся за последние два года проблем. Как раз столько времени в кресле губернатора Олег Синегубов.

Олег Синегубов - фото: пресс-служба Полтавской ОГА

Падение в пропасть экономики Полтавщины

Полтавская область, которая когда-то крепко держалась на среднем уровне среди других регионов Украины, в последние годы демонстрирует падение в бездну. Провалы фиксируют по многим показателям, иллюстрирующим работу облгосадминистрации.





В настоящее время область демонстрирует один из самых плохих в стране показателей по безработице, где, по официальным данным, не трудоустроенным является каждый восьмой житель. При этом уровень временно безработных в области на четверть выше, чем в среднем по стране (9,9%): за последние два года количество рабочих мест в регионе сократилось на 36 тыс. человек. За последние два года стремительно увеличиваются долги по зарплатам. Они выросли на 36% – до 79,8 млн. грн. на 1 октября 2021 г., в то время как в целом по Украине этот рост составил 16,4%.

В сравнении с прошлым месяцем зафиксировано падение производства на 7,2%. За два года объем производства сельскохозяйственной продукции сократился на четверть. А по производству гречки и пшена даже Донецкая область, ранее считавшаяся индустриальной, уже обогнала аграрную Полтавскую.

Непотраченный бюджет Полтавской области

Бюджет любой области – это доходы и расходы. Как правило, при формировании областного бюджета продолжается борьба за включение тех или иных статей расходов, финансирование которых крайне необходимо для решения насущных вопросов. Именно исполнение расходной части и показывает, насколько эффективно власти решают проблемы области.

Несмотря на незначительное перевыполнение областного бюджета по доходной части (общий фонд – 2,5%, специальный фонд – 68,0%), в расходной части бюджета есть ряд статей, которые не только финансируются с заметным отставанием, но уже, очевидно, и не будут профинансированы полностью до конца года.

К примеру, в пиковый год пандемии по программе борьбы с COVID-19 при годовом плане 33,2 млн. грн. по факту использовано только 621 тыс. грн., то есть менее 2%.

Учитывая галопирующий рост цен и уровня безработицы в регионе, о чем говорилось выше, вызывают удивление провалы в финансировании расходных статей по социальной защите. При том что деньги на эти нужды в областном бюджете были заложены. В целом обеспечение соцзащиты профинансировано лишь на 67,1%. При этом выплата льгот и помощи отдельным социально-уязвимым категориям граждан профинансирована на 58,6%, расходы на заведения и мероприятия, направленные на социальную защиту детей – на 47%. А на оздоровление чернобыльцев выделено всего 1% (19,9 тыс. грн. из предусмотренных в год 2 млн).

Расход средств в ЖКХ также отстает от плана. Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства реально профинансировано только на 39%. Возмещение разницы в тарифах предприятиям жилищно-коммунальной сферы – на 65,2%.

Катастрофически выглядит финансирование мер по улучшению качества воды в области – освоено только 3,9% от запланированного: то есть использовано за 9 месяцев – 1,3 млн грн, при выделенных на эту статью в годовом бюджете – 32,9 млн грн.

Статьи по экономической деятельности профинансированы менее чем на половину, в т.ч. на АПК – всего 18,3% от годового плана; строительство и региональное развитие – 34% (в т.ч. строительство объектов социально-культурного назначения – 28,4%).

На программу "Большое строительство" на развитие дорог и дорожной инфраструктуры израсходована лишь половина предусмотренных на год средств. То есть область можно назвать аутсайдером даже по выполнению президентских программ.

Следует отметить, что запланированные, но неиспользованные средства в конце года просто вернутся в госбюджет, и на очередной бюджетный год на эту сумму будет урезана расходная часть. Следовательно, будут уменьшены средства на борьбу с пандемией, соцзащиту, ЖКХ и многое другое.

Встроенный в систему губернатор Полтавщины

После президентских и парламентских выборов перед новой командой стала задача сформировать вертикаль власти. Можно предположить, что короткий ряд запасных у президента заставил его прислушаться к тем, кто помогал ему на выборах, оказывал финансовую поддержку или к тем, кто имеет определенный вес и влияние в своих регионах.

Именно кадровый голод мог привести к тому, что в 2019 году малоизвестный в регионе преподаватель харьковского университета Олег Синегубов, ранее не отличавшийся активностью в политической и общественной жизни, был назначен на должность главы Полтавской ОГА. Уроженец Харькова, длительное время работающий в системе МВД, а затем почти десять лет занимающий разные преподавательские должности, вплоть до декана факультета, в Харьковском национальном университете внутренних дел – внезапно становится главным госчиновником в Полтавской области.

Назначение Олега Синегубова губернатором Полтавщины якобы решалось несколькими группами влияния, контролируемыми Харьковской областью и после выборов президента Украины в 2019 году решили распространить свое влияние на соседний регион.

Основным лоббистом назначения Синегубова якобы выступил известный на Харьковщине Владимир Скоробагач, которого некоторые СМИ называют менеджером контрабандных каналов и "королем мясной контрабанды Харькова". По слухам, у него были надежные контакты среди других королей контрабанды времен бывшей власти – в частности, с Леонидом Берманом, который входил в орбиту Александра Грановского и якобы контролировал "серое" растаможивание на юге Украины.

Логично, что согласование кандидатуры Олега Синегубова Скоробагач мог осуществлять не только с функционерами Офиса президента Украины, но и тогдашним министром внутренних дел Украины, харьковчанином Арсеном Аваковым. Одним из условий назначения Синегубова в Полтавскую ОГА называют якобы организацию активного взаимодействия в регионе с доверенными лицами Авакова и помощь коммерческим проектам последнего.



Все полтавские дороги ведут в Харьков

Инициатива президента с программой "Большое строительство" нашла горячую поддержку у "харьковской команды". Ведь столь масштабный проект может дать возможность неплохо заработать как официально, так и в тени.

В списке предприятий (кстати, с харьковскими корнями) не удастся найти крупных дорожных подрядчиков. Неоднократно договоры на выполнение работ оформлялись с подрядчиками ООО "СК "Автострой", ООО "УСП "Укрстройпроект", ООО "Ростдорстрой", ООО "СК "Старт-Инвест", ООО "Алви Род" и другими. Олег Синегубов, по информации местных журналистов, совместно с начальником Государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексеем Басаном якобы организовали "систему благодарности". И вот уже 13-20% сумм контрактов платят подрядчики за победу в электронных торгах на Прозорро.

Журналисты писали, что новоназначенный глава Полтавской ОГА даже начал конфликтовать с представителями турецкой фирмы "ОНУР", которая имеет определенную поддержку у столичных чиновников из-за своего масштабного участия в программе "Большое строительство". Со стороны чиновников обладминистрации на счет "ОНУРа" неоднократно звучали обвинения в незаконной добыче песка на территории области. Позже этот конфликт сошел на нет.

В связи с президентским проектом, одним из основных направлений, которое могло больше всего заинтересовать "харьковскую команду", стала разработка недр. Непосредственное кураторство за работой карьеров, добычи полезных ископаемых, песка, глины сразу взяли на себя представители харьковских юридических фирм, часть которых находится непосредственно в помещении Полтавской ОГА. Всех местных бизнесменов якобы вынудили выйти из этого бизнеса и работать исключительно через харьковчан.

СМИ уже упоминали, что определенная схема откатов действует в Департаменте строительства, градостроительства и архитектуры жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА. Суммой вознаграждений из строительных подрядчиков называли от 10 до 30% из оборота.









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