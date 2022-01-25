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Политолог Вадим Карасев рассказал, кто стоит за очередной информационной атакой на "слуг народа"

Николай Рудковский может распространять фейки против монобольшинства

сегодня, 21:01
Автор:

Станислав Молчанов
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Политолог Вадим Карасев прокомментировал информационную атаку на депутата Верховной Рады от монобольшинства Олега Семинского.  Он заявил, что нардеп попал под  удар из-за своей активной позиции и работы.
 
"Николай Рудковский – экс-министр и депутат, пытается избежать правосудия. Он активно использует медиа-ресурс и черные PR-тенологии. Направлены они  против представителей "слуг народа". Больше остальных фейков продуцируется в адрес Олега Семинского. Все потому, что депутат от Чернигова активно работает над тем, чтобы суд вынес честный приговор по всем производствам", — резюмировал политолог.
 
Также эксперт добавил, что по его мнению, правоохранительные органы должны адекватно реагировать и пресекать попытки дискредитировать людей посредством распространения ложной информацией в публичном пространстве.
 
"Такая ситуация стала возможной из-за инертности недореформированных правоохранительных органов. Структур, которые Зеленский получил в наследие от предшественников — Порошенко и Януковича. Часть личного состава, включая даже некоторых высокопоставленных прокуроров, продолжают работать по старым лекалам. Из-за чего, вместо принятия адекватных мер – мы видим полное попустительство, которое провоцирует дальнейшие неправомерные действия. Уверен, что украинское общество ждет адекватной реакции со стороны силовых структур на подобные активности", — завершил  Карасев.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что политолог Вадим Карасев отреагировал на угольное дело бывшего президента Украины Петра Порошенко.

 

Политолог Вадим Карасев рассказал, кто стоит за очередной информационной атакой на "слуг народа"

Против монобольшинства используют черные технологии (фото из открытых источников)


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