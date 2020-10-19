kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11756.79

ETH/USD

382.68

LTC/USD

48.47

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Политолог рассказал, почему Зеленскому важно помнить об опыте Януковича
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог рассказал, почему Зеленскому важно помнить об опыте Януковича

Политолог заявляет, что Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин в 2013 году организовали Майдан для Виктора Януковича

сегодня, 19:46
Автор:

Станислав Молчанов

Политический эксперт Никита Варламов в своем блоге на сайте "Корреспондент" заявил, что олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин в 2013 году якобы организовали Майдан тогдашнему президенту Виктору Януковичу из-за потери контроля над таможней.

Политолог рассказал, почему Зеленскому важно помнить об опыте Януковича

Блогер заявляет, что сейчас Фирташ и Левочкин нашли общий язык с командой Владимира Зеленского и даже финансируют "слуг народа" накануне местных выборов. Варламов считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит помнить об опыте Виктора Януковича, который изначально также получал поддержку.

 "Янукович в обмен на поддержку предоставил Фирташу и Левочкину тепличные условия на рынке удобрений, а также отдал им в руки таможню – бездонный кладезь "черного кэша". Однако интриги и распри в олигархических кругах привели к тому, что во второй половине 2013 года Фирташа и Левочкина с таможни убрали, и их доля в контрабанде резко иссякла", – заявляет политический эксперт.

Никита Варламов также пишет, что его удивляет тот факт, что после Евромайдана Левочкин не отправился ни в изгнание, ни в тюрьму. Он также считает, что от бегства олигархам удалось спастись якобы благодаря сделке с Петром Порошенко.

"Поэтому Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься, зачем его окружение навязывает президенту таких сомнительных спонсоров. Мало того, что они за свое спонсорство попросят много, так еще и "кинут" при первой же необходимости. Хорошо, если мирно, а могут ведь и новый Майдан организовать", – заявляет эксперт.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Евромайдане в 2014 году.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ