Политолог рассказал, почему Зеленскому важно помнить об опыте Януковича

Политический эксперт Никита Варламов в своем блоге на сайте "Корреспондент" заявил, что олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин в 2013 году якобы организовали Майдан тогдашнему президенту Виктору Януковичу из-за потери контроля над таможней.



Блогер заявляет, что сейчас Фирташ и Левочкин нашли общий язык с командой Владимира Зеленского и даже финансируют "слуг народа" накануне местных выборов. Варламов считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит помнить об опыте Виктора Януковича, который изначально также получал поддержку.

"Янукович в обмен на поддержку предоставил Фирташу и Левочкину тепличные условия на рынке удобрений, а также отдал им в руки таможню – бездонный кладезь "черного кэша". Однако интриги и распри в олигархических кругах привели к тому, что во второй половине 2013 года Фирташа и Левочкина с таможни убрали, и их доля в контрабанде резко иссякла", – заявляет политический эксперт.

Никита Варламов также пишет, что его удивляет тот факт, что после Евромайдана Левочкин не отправился ни в изгнание, ни в тюрьму. Он также считает, что от бегства олигархам удалось спастись якобы благодаря сделке с Петром Порошенко.

"Поэтому Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься, зачем его окружение навязывает президенту таких сомнительных спонсоров. Мало того, что они за свое спонсорство попросят много, так еще и "кинут" при первой же необходимости. Хорошо, если мирно, а могут ведь и новый Майдан организовать", – заявляет эксперт.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Евромайдане в 2014 году.

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