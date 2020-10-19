Политолог рассказал, почему Зеленскому важно помнить об опыте Януковича

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Станислав Молчанов
Политический эксперт Никита Варламов в своем блоге на
сайте "Корреспондент" заявил, что олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин
в 2013 году якобы организовали Майдан тогдашнему президенту Виктору Януковичу из-за
потери контроля над таможней.
Блогер заявляет, что сейчас Фирташ и Левочкин нашли общий
язык с командой Владимира Зеленского и даже финансируют "слуг народа" накануне
местных выборов. Варламов считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит
помнить об опыте Виктора Януковича, который изначально также получал поддержку.
"Янукович в обмен
на поддержку предоставил Фирташу и Левочкину тепличные условия на рынке
удобрений, а также отдал им в руки таможню – бездонный кладезь "черного кэша".
Однако интриги и распри в олигархических кругах привели к тому, что во второй
половине 2013 года Фирташа и Левочкина с таможни убрали, и их доля в
контрабанде резко иссякла", – заявляет политический эксперт.
Никита Варламов также пишет, что его удивляет тот факт,
что после Евромайдана Левочкин не отправился ни в изгнание, ни в тюрьму. Он
также считает, что от бегства олигархам удалось спастись якобы благодаря сделке
с Петром Порошенко.
"Поэтому Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься, зачем
его окружение навязывает президенту таких сомнительных спонсоров. Мало того,
что они за свое спонсорство попросят много, так еще и "кинут" при первой же
необходимости. Хорошо, если мирно, а могут ведь и новый Майдан организовать", –
заявляет эксперт.
Напомним, Печерский районный суд Киева заочно
арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах
на Евромайдане в 2014 году.
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