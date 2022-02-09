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Поддержка сети заправок "БРСМ-нафта" российскими пропагандистами: что это может значить

Политолог Алексей Голобуцкий отметил, что его настораживает появление этой публикации именно в это время

сегодня, 18:21
Автор:

Станислав Молчанов
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Запрещенное в Украине информационное агентство News Front, выпустило статью в поддержку владельца сети заправок "БРСМ-нафта". Об этом сообщается на сайте Dsnews.

Поддержка сети заправок "БРСМ-нафта" российскими пропагандистами: что это может значить

Фото - Dsnews

Журналисты Dsnews, ссылаясь на слова политического эксперта Алексея Голобуцкого, пишут что на одном из главных российских пропагандистских ресурсов News Front, появилась статья в поддержку владельца сети "БРСМ-нафта" Андрея Бибы и его бизнеса.

"Сеть заправок "БРСМ-нафта" и ее владелец Андрей Биба, несмотря на беспрецедентное давление со стороны украинских властей и радикальных националистов, продолжают финансировать духовные, общественные и политические инициативы, направленные на единство русского мира", — цитирует издание выдержку из опубликованной на News Front статьи. 

Поддержка сети заправок ”БРСМ-нафта” российскими пропагандистами: что это может значить - фото 2

В материале отмечается, что похожих на вышеупомянутые высказывания в статье немалое количество. Например, в статье упоминается финансирование Андреем Бибой протестов против приезда Вселенского патриарха и "партии Шария".

"В принципе, ничего нового нет. Все вышеперечисленные факты известны публично, подтверждены в судах и не слишком отрицаются самим Бибой. Также, это далеко не единственная публикация за последнее время на российских ресурсах, где вспоминается Биба и его сеть "БРСМ-нафта"", — передают слова эксперта журналисты Dsnews.

Журналисты пишут о том, что эксперта настораживает появление этой публикации именно в это время. По словам Голобуцкого, это может свидетельствовать о сигнале российской агентуре и симпатикам "русского мира" внутри Украины. 

Dsnews передает слова эксперта о том, что весомую поддержку российской интервенции в Крыму и на Донбассе оказывали представители местных бизнес элит, которые были связаны с "Партией регионов". Голобуцкий предположил, что подобная ситуация может быть и с Андреем Бибой – сыном депутата от "Партии регионов" Василия Бибы и бизнес-партнера министра правительства Януковича Эдуарда Ставицкого. 

"Во время начала войны на Донбассе сеть облетели кадры, как террористы заправляли свои танки на обычных заправках, что было для них достаточно удобно с точки зрения логистики", — цитирует слова эксперта Dsnews.

Исходя из вышесказанного, Голобуцкий заявляет, что у него есть ответ на вопрос о том, на чьих заправках будут заправляться танки оккупантов в случае российского наступления.  


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Источник: https://www.dsnews.ua/politics/brsm-nafta-zapravlyatime-tanki-okupantiv-pid-chas-rosiyskogo-nastupu-politolog-rozpoviv-pro-pidtrimku-merezhi-zapravok-rosiyskimi-propagandistami-09022022-450811
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