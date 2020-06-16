Перестать притворяться и решить проблемы Украины: совет Медведчука Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо защитить русский язык и языки нацменьшинств. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сообщается на сайте политсилы.

В своем послании украинскому лидеру Медведчук указал, что главная проблема, которую обязан решить Зеленский, – прекращение конфликта на Донбассе. По мнению политика, необходимо выполнять Минские соглашения, так как вопрос Донбасса волнует большинство населения страны.

Кроме того, депутат напомнил, что на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения мирные граждане. По его мнению, этот конфликт сдерживает развитие Украины. Также Медведчук заявил, что Зеленский – русскоязычный человек и ему пора прекратить притворяться и не продвигать идею принудительной украинизации, а важно защитить русский язык.

Как заявил нардеп, президент должен думать о благе народа, поэтому необходимо снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги – "для большинства украинцев это просто неподъемные суммы, которые вгоняют народ в нищету". Медведчук считает, что Украина досталась Зеленскому в тяжелом состоянии. Но никакие отговорки и оправдания в такой ситуации не принимаются, подчеркнул политик, потому что лидер страны обязан решать реальные проблемы, думать о своем народе, а не идти на поводу у радикалов и олигархов.

Напомним, Медведчук раскритиковал законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме.

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