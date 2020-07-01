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Главная Новости Политика внутренняя политика Пальчевский создал партию для объединения всех разочарованных властью
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Пальчевский создал партию для объединения всех разочарованных властью

Политическая сила Андрея Пальчевского под названием «Перемога Пальчевского» собирается объединить тех, кто недоволен властью в Украине

сегодня, 14:22
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Пальчевский создал партию для объединения всех разочарованных властью

Активист, ведущий, бизнесмен Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы. О ней он рассказал на своей странице в Facebook.

Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

"Мы надеялись на перемены. Но новая власть подвела, а разочарование достигло предела. Поэтому мы только что зарегистрировали в Минюсте политическую силу - "Перемога Пальчевского", - заявил он.

Андрей Пальчевский обратился к потенциальным избирателям с призывом к объединению.

"Наши принципы очень просты – объединительная сила вокруг центра, без деления на Восток, Запад, Север или Юг. Мы займёмся благостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого мы приведем людей, которые могут", - сказал бывший общественный деятель в своем видеообращении.

Добавим, что Пальчевский начал собирать сторонников в сети под хэштегом #ЗаПальчевського.

Политик, похоже, настроен решительно и под конец своего обращения подчеркнул, что его сила для тех, кто хочет побеждать.

Напомним, ранее бывшая замминистра инфраструктуры Клитина заявила о создании новой партии.


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