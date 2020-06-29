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Олег Ляшко посоветовался со своей учительницей о дальнейшей политической судьбе

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пойдет на выборы по 208 округу с благословения любимой учительницы

сегодня, 15:56
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Олег Ляшко посоветовался со своей учительницей о дальнейшей политической судьбе

Олег Ляшко решил посоветоваться со своей любимой учительницей еще со времен интерната о своей дальнейшей политической карьере. В частности, за  советом он решил обратиться к Марии Николаевне Ющенко, которая преподавала историю, когда политик еще учился в стенах Комаровского интерната. Видео  их разговора опубликовал на своей странице в Facebook первый заместитель лидера Радикальной партии, нардеп  VIII созыва Верховной Рады Андрей Лозовой.

В описании видео Лозовой указал, что Ляшко сомневается, стоит ли ему баллотироваться в депутаты на 208 округе и советуется со своей учительницей.  В беседе с Олегом, его учительница благословляет политика идти на выборы.

"Дай Боже. Потому что Рада без Ляшко -  не интересная", - отмечает Мария Николаевна.

В то же время, учительница охарактеризовала Олега Ляшко как умного, сильного, наделенного качествами лидера и знаниями. Мария Николаевна также пожелала Олегу Ляшко удачи в его дальнейшей политической карьере.

Напоследок, учительница дала совет политику "быть немного хитрее".



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Источник: https://informator.press/liashko-radyt-sia-zi-svoieiu-vchytel-koiu-z-internatu-chy-varto-yomu-yty-na-okruh-video/
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