Олег Ляшко посоветовался со своей учительницей о дальнейшей политической судьбе

Олег Ляшко решил посоветоваться со своей любимой учительницей еще со времен интерната о своей дальнейшей политической карьере. В частности, за советом он решил обратиться к Марии Николаевне Ющенко, которая преподавала историю, когда политик еще учился в стенах Комаровского интерната. Видео их разговора опубликовал на своей странице в Facebook первый заместитель лидера Радикальной партии, нардеп VIII созыва Верховной Рады Андрей Лозовой.

В описании видео Лозовой указал, что Ляшко сомневается, стоит ли ему баллотироваться в депутаты на 208 округе и советуется со своей учительницей. В беседе с Олегом, его учительница благословляет политика идти на выборы.

"Дай Боже. Потому что Рада без Ляшко - не интересная", - отмечает Мария Николаевна.

В то же время, учительница охарактеризовала Олега Ляшко как умного, сильного, наделенного качествами лидера и знаниями. Мария Николаевна также пожелала Олегу Ляшко удачи в его дальнейшей политической карьере.

Напоследок, учительница дала совет политику "быть немного хитрее".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!