Обращение Рената Кузьмина о национальной идее нашло поддержку среди многих общественных деятелей в Украине

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Комментарии
Обращение народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Рената Кузьмина касательно проведения общественной дискуссии о
создании новой национальной идеи поддержали многие общественные деятели нашей
страны.
В частности, заслуженная артистка Украины Любовь Титаренко заявляет, что наша
страна не летит в пропасть, а уже давно там находится. По ее словам, творческая
интеллигенция, научная интеллигенция и обычные люди с трудом выживают. "Полностью
разрушена экономика, нет медицины, нет образования. У детей забирают последнее.
Мы должны объединить всех лидеров во имя Украины, во имя украинской
национальной идеи", – заявила артистка.
Политолог Александ Лазарев в свою очередь отмечает, что национальная идея,
при которой жили 70 лет, закончилась еще в 90-е годы, а другая так и не
появилась. В то же время, национальной идеей для многих стала идея
зарабатывания денег, а после появились понятия "госизмена", "бандеризация
общества", "использование Украины в целях заработка западных государств".
"И пока наша страна, пока наши граждане, пока мы с
вами, особенно интеллектуальная интеллигенция, не начнет заниматься, не начнет
вырабатывать новую национальную идею, до тех пор нас будут использовать в своих
целях", – говорит политолог.
Отметим, что Ренат Кузьмин выступил с инициативой объединить всех
небезразличных украинцев для работы над планом будущего нашей страны,
включающего разработку новой национальной идеи для Украины.
Ранее "Комментарии" писали, что Ренат Кузьмин предложил использовать свои
представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных
дискуссий о новой национальной идее для Украины.
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