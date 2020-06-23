Обращение Рената Кузьмина о национальной идее нашло поддержку среди многих общественных деятелей в Украине

Обращение народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина касательно проведения общественной дискуссии о создании новой национальной идеи поддержали многие общественные деятели нашей страны.



В частности, заслуженная артистка Украины Любовь Титаренко заявляет, что наша страна не летит в пропасть, а уже давно там находится. По ее словам, творческая интеллигенция, научная интеллигенция и обычные люди с трудом выживают. "Полностью разрушена экономика, нет медицины, нет образования. У детей забирают последнее. Мы должны объединить всех лидеров во имя Украины, во имя украинской национальной идеи", – заявила артистка.

Политолог Александ Лазарев в свою очередь отмечает, что национальная идея, при которой жили 70 лет, закончилась еще в 90-е годы, а другая так и не появилась. В то же время, национальной идеей для многих стала идея зарабатывания денег, а после появились понятия "госизмена", "бандеризация общества", "использование Украины в целях заработка западных государств".

"И пока наша страна, пока наши граждане, пока мы с вами, особенно интеллектуальная интеллигенция, не начнет заниматься, не начнет вырабатывать новую национальную идею, до тех пор нас будут использовать в своих целях", – говорит политолог.

Отметим, что Ренат Кузьмин выступил с инициативой объединить всех небезразличных украинцев для работы над планом будущего нашей страны, включающего разработку новой национальной идеи для Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее для Украины.

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