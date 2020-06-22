Нардеп от "ОПЗЖ" готов предложить свои площадки в соцсетях для обсуждения новой национальной идеи украинцев

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее для Украины. Об этом политик написал на своих социальных платформах в Facebook и Telegram.

"Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих", - указал Кузьмин.

При этом он добавил, что для участия в дискуссии вовсе не имеет значения, какую политическую позицию занимает участник, состоит ли в партиях или нет.

"Этот проект не партийный, и не политический. Он не имеет отношения к целям и задачам каких-то конкретных политических партий Украины - это общественно-социальная инициатива. И любой, кто считает своим долгом спасать страну, выводить ее из кризиса, и делать Украину успешной и процветающей страной, любой, кто этого хочет, может присоединиться к нашей идее". - заключил нардеп, добавив, что лично готов обсуждать толковые предложения и доводы от тех, кто откликнется на его проект.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в партии "Голос" рассказали о коррупции в парламенте.





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