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Нардеп Кузьмин призвал украинцев разработать новую национальную идею и поделился своими контактами

Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей

сегодня, 18:00
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Нардеп Кузьмин призвал украинцев разработать новую национальную идею и поделился своими контактами

Народный депутат Ренат Кузьмин. Фото: 112 Украина

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За життя" Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей для Украины. Слоганом своей инициативы Кузьмин выбрал слова: "Сделаем это без них". 

Эта инициатива предполагает вовлечение всех неравнодушных граждан Украины в совместную работу над новой национальной идеей Украины. "Нам навязали чуждую нам идеологию для того, чтобы залезть в карман к каждому украинцу", - отметил Кузьмин. По мнению Кузьмина, новая идея повлечет за собой создание нового социального государства Украина. Но сначала должен быть план, над которым народный депутат приглашает поработать всех желающих.

Он также подчеркнул, что лично будет рассматривать все идеи и предложения.

"Когда мы создадим идеальную модель, мы все вместе ее утвердим, решим последовательность наших действий, назначим ответственных и двинемся дальше", - добавил Кузьмин.

Народный депутат объяснил, что для этой работы нужны коммуникация и специальная площадка – для этого он предложил тем, кто готов творить будущее страны, писать ему лично в соцсети: фейсбук и телеграм

Как ранее писали "Комментарии", Медведчук обратил внимание Зеленского на проблемы в украинском обществе. 


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Источник: https://comments.ua
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