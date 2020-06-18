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Накопительная пенсионная система – финансовая пирамида на государственном уровне, - Рева

Бывший министр социальной политики Андрей Рева рассказал, почему нельзя вводить накопительную систему пенсий в Украине

сегодня, 16:43
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Накопительная пенсионная система – финансовая пирамида на государственном уровне, - Рева

Введение накопительной пенсионной системы – известная финансовая пирамида МММ, но только на государственном уровне. Об этом заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передает "24 канал".

Рева напомнил, что в стране 11 миллионов 300 тысяч пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3200 грн. По мнению бывшего министра, автор законопроекта – председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, манипулирует.

Сообщается, что пенсионная система Украины состоит из: солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (первый уровень), накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (второй уровень) и добровольного, негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень).

"Аргументация авторов законопроекта – аргументация Лени Голубкова, который считал, что вложив в МММ, получит огромную прибыль, - рассказал Рева. - Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 миллиардов гривен заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула".

По его словам, в результате внедрения этой накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисления денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат. Против введения этой системы, добавил Рева, выступил министр экономики, Министерство финансов и работодатели, а также есть заявление Международной организации труда.

"Лоббируются только интересы одного субъекту всего этого процесса – а именно страховых компаний. Кстати, откуда вышла госпожа Третьякова. Поэтому я считаю, что здесь вообще есть конфликт интересов. Надо с этим разобраться", – резюмировал Андрей Рева.

Ранее стало известно, какой размер средней пенсии в Украине.


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Источник: https://24tv.ua/nakopichuvalna-pensiyna-sistema-ruhnula-shidniy-yevropi-reva_n1363116?fbclid=IwAR2cG9MPcVeQAeFatDoVQw-ZkWG70ab2-f6pJMO8dS50rl7Dsehfd3F_oRg
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