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Национал-радикалы получили от власти карт-бланш на террор, поджоги и убийства – ОПЗЖ

В ОПЗЖ заявили, что власть должна немедленно и жестко остановить действия национал-радикалов, задержать и привлечь их к ответственности

сегодня, 16:09
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Национал-радикалы получили от власти карт-бланш на террор, поджоги и убийства – ОПЗЖ

Украинскую власть полностью устраивает монополия на насилие и убийство, которая находится в руках национал-радикалов, уверены в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом заявила пресс-служба политсилы, комментируя инцидент с харьковским активистом "Партии Шария".

"Покушение на убийство харьковского активиста "Партии Шария", угрозы и планомерная открытая подготовка других террористических актов, таких как акция 25 июня у офиса Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове, которую уже анонсировали представители "Нацкорпуса", ‒ это все звенья одной цепи", – убеждены в политсиле.

В партии считают, что власть прекрасно понимает собственную политическую несостоятельность, как и высокую вероятность своего поражения на предстоящих выборах.

"Именно поэтому, стремясь сохранить свое положение, и идет по пути режима Порошенко, преследуя неугодных за их политическую позицию. Так что президент несет полную персональную ответственность за разгул радикализма и террор в отношении инакомыслящих", – считают в ОПЗЖ.

Партия уверена, что национал-радикальные силы в Украине получили карт-бланш на нападения, террор, поджоги и убийства.

"Они осознают свою абсолютную безнаказанность и вдохновляются примерами открытых и циничных убийц, которые не только не несут ответственности за совершенные преступления, но и становятся "героями" при полном, импотентном попустительстве правоохранительных органов, власти в целом и лично президента. Они видят беспомощность судов, нерешительность полиции и безнаказанность тех, кто забрасывает взрывпакетами офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в то время, как полиция задерживает представителей службы безопасности партии", – возмущены в политсиле.

В связи с этим, "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что власть обязана немедленно и жестко остановить национал-радикальный терроризм, задержать и привлечь к ответственности преступников.

Как сообщалось, ОПЗЖ назвали нападение на офис партии попыткой мести и запугиванием за принципиальную позицию.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/vlast_i_nacionallradikaly_vedut_kampaniju_terrora_i_ubijstv_politicheskih_protivnikov.html
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