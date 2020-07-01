Национал-радикалы используют механизмы силового давления на власть, - Медведчук

Национал-радикалы и так называемые активисты используют в Украине механизмы неправового государства, то есть, силу и давление на власть в тех или иных вопросах. Об этом на брифинге у Верховной Рады заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

К сожалению, отметил политик, у них это получается.

"Мы видим сегодня действия Зеленского и его команды, которые под напором национал-радикалов и так называемых активистов не делают того, что должны. Я имею в виду и вопросы, связанные с мирным урегулированием на Юго-Востоке Украины ‒ на Донбассе, и вопросы, связанные с тем же русским языком и многими другими проблемами, которые не решаются властью. Не решаются из-за боязни реакции, которую может продемонстрировать улица", – пояснил Медведчук.

Парламентарий напомнил о циничном избиении в Харькове представителя "Партии Шария".

"Слава Богу, что правоохранительные органы из хулиганства переквалифицировали дело на покушение на убийство. Потому что все признаки, к которым имеется доступ через средства массовой информации, свидетельствуют о том, что это действительно было покушение на убийство. Именно с этой целью действовали так называемые национал-радикалы для того, чтобы отомстить. И при этом нет реакции Президента", – возмущен Виктор Медведчук.

Также, добавил нардеп, налицо много случаев нападений на офисы "неугодных" партий, в частности и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Постоянно цинично пытаются облить краской, разрушить или причинить другой вред офисам "Оппозиционной платформы – За жизнь". Неоднократные нападения на офисы оппозиционных партий – свидетельство того, что продолжают править бал национал-радикалы, и власть ничего не может или не хочет с этим делать", – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: опубликованы фото и видео.

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