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НАБУ и САП разоблачили на взятке киевского «слугу» Трубицына – СМИ

Журналист Олег Новиков сообщил, что сейчас задержан неофициальный помощник депутата

сегодня, 19:38
Автор:

Станислав Молчанов
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Антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Новиков.

НАБУ и САП разоблачили на взятке киевского «слугу» Трубицына – СМИ

Владислав Трубицын. Фото из открытых источников

По его данным, следствие установило, что Трубицын вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,5 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов. Операцию проводили НАБУ и САП.

"Сейчас задержан неофициальный помощник депутата, самого политика еще ищут. По делу также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы", — пишет Новиков.

Как известно, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения "Успешный Киев".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трубицын входит в группу высокопоставленных чиновников, которые якобы взяли под контроль все теневые схемы столицы.

НАБУ и САП разоблачили на взятке киевского «слугу» Трубицына – СМИ - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/olegnovikovkh/posts/7011052978970115
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