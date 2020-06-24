Минские соглашения являются единственным способом остановить кровопролитие и воссоединить страну, – Марченко

Боевые действия на территории Украины являются тем "кровотечением", которое необходимо остановить в первую очередь, и только после этого нужно восстанавливать экономику страны и повышать уровень жизни людей. Об этом в интервью "Страна" заявила супруга председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко.



Супруга Виктора Медведчука уверена, что мир в Украине должен быть приоритетной задачей для президента Владимира Зеленского.

"Когда случаются аварии, человек может погибнуть не от травм, а от кровотечения. Боевые действия ‒ это то кровотечение в Украине, которое срочно нужно остановить. А уже потом можно восстанавливать организм, то есть экономику. Уровень жизни людей нужно повышать. Нельзя, чтобы старики жили со страхом умереть от голода. Украинцы не заслуживают такой судьбы", – полагает Оксана Марченко.

Телеведущая также отмечает, что для установления исторической справедливости нужен беспристрастный анализ. Правда, по ее мнению, это смогут сделать только потомки, так как сегодня сложно быть объективными.

"Кто первый начал? Зачем? Поэтому какая сейчас разница, как называть то, что происходит на востоке Украины, если гибнут люди, если украинцы не вместе? Люди разделены, семьи разделены, и продолжаются боевые действия. Какая разница, с какой стороны стреляют? Если разрушаются дома? Страдают граждане Украины с обеих сторон линии соприкосновения", – озвучила свою точку зрения Марченко.

Оксана Марченко полагает, что единственным способом остановить кровопролитие и воссоединить Украину являются Минские соглашения.

"Я – не политик, я ‒ мама, дочь, сестра. Я – женщина, православная христианка. Для меня нет плохих – я люблю всех людей. И с этой точки зрения я люблю и одних, и других. Мое сердце разрывается. Я хочу мира для всех. Мира любой ценой. Надо со всех сторон политикам укротить свои амбиции и начать переговоры. Минские соглашения ‒ единственное, что признано в мире как возможность остановить кровопролитие и снова воссоединить нашу страну. Нам нужно подвести черту и сесть договариваться, чтобы вернуть мир и привести экономику в порядок", – заявляет супруга Медведчука.

Оксана Марченко также отмечает, что ситуация в Украине не уникальная. По состоянию на сегодняшний день даже сложно подсчитать, сколько военных конфликтов происходило и происходит во всем мире. Но главное – если бы люди не умели договариваться между собой, то уже не существовали бы государства.

"Почему же нам не хватает мудрости оставить обиды, простить друг друга и идти дальше? Мы же не планета обезьян, мы люди, здравомыслящие и добрые, я надеюсь", – подытожила телеведущая.

Ранее "Комментарии" писали, что на Донбассе зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня.

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