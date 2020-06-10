Медведчук раскритиковал законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме

Основные положения законопроекта "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенного в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, не соответствуют нормам Конституции, а само содержание документа имеет признаки плагиата. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что 9 июня президентом был внесен в Раду проект Закона Украины "О народовластии через всеукраинский референдум" (регистр. № 3612), определенный главой государства как неотложный.

"Анализ основных положений законопроекта указывает на его несоответствие нормам Конституции Украины, гарантирующим полноту власти народа и его право на управление государственными делами", – отметил Медведчук.

Политик считает, что президентский законопроект по референдуму нивелируют право украинского народа как единственного источника власти на управление государственными делами, в том числе на принятие новой Конституции.

Виктор Медведчук отметил, что, в отличие от законопроекта, внесенного в Раду президентом, предложенный "Оппозиционной платформой ‒ За жизнь" проект Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" – это реальный механизм для народовластия.

Также, законопроект ОПЗЖ о референдуме предусматривает право народа как на согласительные референдумы, так и на контрольно-отзывные.

"Граждане получат возможность на референдумах выражать недоверие Кабмину и Верховной Раде и тем самым отправлять их в отставку, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов", – объяснил Медведчук.

Законопроект, подготовленный ОПЗЖ, отметил политик, направлен на осуществление полномочий украинского народа через всеукраинский и местные референдумы и соответствует демократической европейской практике.

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