Медведчук призвал Зеленского снизить раздутые коммунальные тарифы

Народный депутат и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил крайнее неодобрение тем, какие высокие тарифы на коммунальные услуги для населения действуют в Украине сегодня. С письмом нардеп обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

По убеждению Медведчука, первое, что необходимо сделать главе государства, чтобы решить эту проблему для большинства украинцев - раз и навсегда покончить с нарушениями в ГП "Нафтогаз".

"Если сравнивать итоги прошлого года, по сравнению с тем, что имело место еще в 2013 году, то общие жилищно-коммунальные тарифы поднялись на 608%. Газ поднялся на 450%. Хотя это поднятие цены год или два назад было на 900-1000%. А тепло на 1225%. И эти цены остаются сегодня. Более того - они не обоснованы", - убежден политик.

Также он отметил, что члены партии "ОПЗЖ" предлагали законопроекты, где четко прописаны возможности для реального перерасчета тарифов для населения.

"Вот на сегодня стоимость газа для населения составляет 4 065 гривен за 1000 куб. м, а в прошлом году она была 8 600 гривен. Каким образом мы покупали газ по импорту тогда и сегодня, и сравнив таможенную стоимость импортного газа тогда – 339 долларов за 1000 куб. м, а сегодня 122 доллара, в три раза меньше, то почему же тарифы для населения не уменьшились в три раза, а всего лишь в два?", - удивлен Медведчук.

Также нардеп напомнил, что премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что согласно требованиям МВФ цены на газ не будут повышаться, но не добавил, что они останутся рыночными.

"А каким будет рынок, на сегодняшний день известно одному Богу. И если президент Зеленский, на сегодняшний день ориентируется только на Бога, или только на условия и хотелки МВФ, то, конечно, порядка в этой сфере не будет. А порядок нужно навести, необходимо навести, и я считаю.что он обязан это сделать, тем более, что для этого есть все реальные механизмы", - резюмировал нардеп, обращаясь к гаранту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук напомнил Владимиру Зеленскому, что пора прекращать войну на Донбассе.









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