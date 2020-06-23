Медведчук призвал Зеленского следовать Минским соглашениям, чтобы достичь мира на Донбассе

Глава политического совета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинский гарант Владимир Зеленский должен активизировать свою работу для достижения мира на Донбассе, где по-прежнему продолжают гибнуть люди. Об этом политик написал в своем открытом обращении к президенту.

Так, по словам Медведчука, Зеленский правит страной уже год, но его обещания в самых ключевых проблемах государства остаются только словами.

"Вместо обещания покончить с бедностью сегодня наступила эпоха нищеты, вместо того, чтобы прекратить и добиться мира любой ценой, как это обещал нам действующий президент – продолжаются боевые действия. Гибнут люди, уничтожается инфраструктура. Эта тема и эта проблема остается самой актуальной", - убежден нардеп.

Медведчук подчеркивает, что на сегодня единственный способ уладить вооруженный конфликт - это соблюдение Минских соглашений, единственного документа, который ратифицирован резолюцией Совбеза ООН и превратился в международно-правовой норматив.

"В нем прописаны пункты, как главная стратегическая цель нашего мирного плана по Донбассу, который принят партией, и для реализации которого сегодня мы делаем все необходимое", - заключил глава оппозиционного политсовета.

Также в этом ключе он добавил, что действующее руководство Украины пытается всячески избежать выполнения Минских соглашений и ссылается на другие форматы переговоров, которые, несмотря на известность, упразднены из-за неэффективности.

"Можно вспомнить Женевский, Будапештский меморандумы - все они закончились именно потому, что возник Нормандский формат, возникли Минские соглашения, которые были, как я уже сказал, утверждены резолюцией Совбеза ООН. И по этому пути надо идти, потому что другого пути нет. Есть ли альтернатива Минским соглашениям? Есть. Это потеря Донбасса для Украины", - резюмирует Медведчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук обозначил главные задачи для главы государства Владимира Зеленского.

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