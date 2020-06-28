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Медведчук призвал Зеленского остановить принудительную украинизацию в Украине

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выступил в защиту русскоязычного населения, чьи права открыто нарушают

сегодня, 14:09
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Медведчук призвал Зеленского остановить принудительную украинизацию в Украине

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой применить свою политическую волю, чтобы остановить принудительную украинизацию, которая ущемляет права русскоязычных граждан Украины. Об этом политик написал открытое письмо в Офис президента.

Медведчук выразил озабоченность тем, что правительство продолжать сокращать квоты на вещание средств массовой информации и кинофильмов на русском языке.

"Несмотря на обещания Зеленского о том, что конституционные права граждан, которые общаются на русском языке, будут защищаться, продлеваются санкции в отношении русскоязычного продукта, запреты на фильмы, артистов, на просмотры телеканалов, соцсетей. Устанавливаются новые санкции, касающиеся теперь уже образовательных и культурных учреждений. Почему это происходит?", - обращается к гаранту Медведчук.

Нардеп также добавил, что для защиты ст.10 Конституции Украины (В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств) нужно провести всеукраинский референдум, включая жителей Донбасса, чьи права открыто нарушаются.

"Они не воспринимают эту украинизацию, как и вступление в НАТО, как и многие другие вопросы, которые легли в основу, и составляют фундамент украинской государственной политики. Для того, чтобы вернуть людей и вернуть Донбасс, надо идти через их сознание. Я когда-то услышал Зеленского, уже после выборов, и он сказал, что мы будем идти через сознание к этим людям, для того, чтобы убедить их вернуться, а это, кстати, было основой нашего мирного плана, нашей партии по возвращению Донбасса в Украину и Украины на Донбасс – я внутри аплодировал подобному подходу, потому что главное ведь возвращать надо не территории, возвращать надо людей", - заключил Медведчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в партии "ОПЗЖ" активно напомнили президенту Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях.



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