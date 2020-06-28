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Медведчук опубликовал «Краткий курс – напоминание для власти в День Конституции»

Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в канун Дня Конституции перечислил, какие статьи нарушила власть

сегодня, 16:30
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Медведчук опубликовал «Краткий курс – напоминание для власти в День Конституции»

Виктор Медведчук опубликовал "Краткий курс" для власти с указанием тех норм Конституции, о которых власть забывает. 

"Представителям власти, которые игнорируют нормы Конституции Украины и пытаются поставить их на службу своим узкополитическим интересам, следует помнить”, - сразу же расставляет акценты Медведчук и далее перечисляет:

Первое. Согласно статье 1 Конституции "Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство". Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением. Демократическое и правовое государство – это то, в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти. Социальное – это превращение бедной страны в успешную, а не в нищую.

Второе. Проводимая властью политика насильственной украинизации, антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан, поскольку противоречит части третьей статьи 10 Основного Закона: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Третье. Президенту Украины  надо знать, что согласно частям второй и третьей статьи 22 Основного Закона "конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены".  

Четвертое. Команде президента  следует изучить статью 48 Основного Закона, которая гарантирует каждому гражданину "право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище".

Пятое. "Реформаторам" от медицины  напоминаю нормы части 3 статьи 49 Конституции: "Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности".

Также Виктор Медведчук напомнил о народовластии и о том, что незнание законов не освобождает от ответственности.

В заключение доктор юридических наук, председатель политсовета партии ОПЗЖ  пишет: "С праздником, дорогие украинцы!!! Защитим нашу Конституцию от злоупотреблений власти. Защитим наше право на достойную и успешную жизнь!" 


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/stati/kratkij_kurs_l_napominanie_dlja_vlasti_v_den_konstitucii.html
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