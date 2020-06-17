Медведчук обратил внимание Зеленского на серьезные проблемы в украинском обществе, - Кузьмин

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о непрофессиональных действиях президента Зеленского и его команды. Об этом нардеп сказал в перерыве заседаний Верховной Рады Украины представителям СМИ.

"Виктор Медведчук обратил внимание неопытного и молодого президента на серьезные проблемы в украинском обществе, вспомнив обещания, которые Зеленский давал год назад: прекращение войны на Донбассе, снижение тарифов населению, прекращение насильственной украинизации", - рассказал Кузьмин.

Но, по словам парламентария, действия власти отличаются от обещанных на выборах.

"Фактически мы видим, что исполняется все с точностью до наоборот: война продолжается уже седьмой год. Тарифы только растут, - говорит Кузьмин. - Отсутствие профессиональной команды у Зеленского сводит на нет все попытки президента наладить хоть какое-то взаимодействие между государственными структурами".

Представитель ОПЗЖ надеется, что президент Зеленский отреагирует на обращение Медведчука и ответ будет публичным всему украинскому обществу.

"По поводу украинизации. Зеленский же - русскоязычный человек, как и большинство из нас. Надо, чтоб эти кривляния закончились. Мы должны перестать верить в миф о том, что молодые ребята, не имеющие никакого образования и опыта работы, смогли выстроить государственное управление. Нужно возвращать власть профессионалам, которые выведут страну из кризиса", - подчеркнул Кузьмин.

Кроме того, Кузьмин сообщил, что завтра на заседании парламента правительство представит свою обновленную программу.

"Это не программа - это набор штампов, очень похожий на проект школьного реферата по экономике. Мы не будем голосовать за эту программу и за это правительство. Президентский законопроект "О референдуме" - это вырванные из других законов части, сложенные в один общий текст, это закон против украинского народовластия", - заявил Кузьмин.

Нардеп сообщил, что в противовес этому документу законопроект от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" дает право украинскому народу распустить Верховную Раду, Кабинет Министров, потребовать отставки президента и любого чиновника, начиная от губернаторов и заканчивая руководителями районных поселковых советов.

"Поэтому, я призываю всех голосовать за наш законопроект и не принимать законопроект, предложенный президентом", - резюмировал парламентарий.

Напомним, что накануне Медведчук обратился с открытым письмом к президенту Украины в котором назвал три основные вопросы для главы государства: "Первый вызов: прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установление мира в Украине. Для этого есть один реальный инструмент - Минские соглашения и их надо выполнять. Второй вызов: тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня они просто неподъемные для украинцев. Третий вызов: принудительная украинизация, которую начала предыдущая власть".

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