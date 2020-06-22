kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9400.72

ETH/USD

235.07

LTC/USD

43.63

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук о Порошенко: Запад всегда на стороне тех, кто послушен его указаниям
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук о Порошенко: Запад всегда на стороне тех, кто послушен его указаниям

Народный депутат Виктор Медведчук убежден, что на посту президента Петр Порошенко послушно исполнял волю США и Евросоюза

сегодня, 12:14
Автор:

Максим Иванов
Медведчук о Порошенко: Запад всегда на стороне тех, кто послушен его указаниям

Пятый президент Украины Петр Порошенко был исполнителем воли Запада, которая лежит в основе внешнего управления, введенного Соединенными Штатами в Украине. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-24" председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. 

По словам политика, именно поэтому сейчас звучат заявления европейских политиков и различных институтов в поддержку Порошенко. 

"Американские власти, послы стран G7 в Киеве, представители Евросоюза, в том числе бывший руководитель Евросоюза Дональд Туск, высказываются публично по поводу того, что нельзя сводить счеты, привлекая к уголовной ответственности Порошенко. Думаю, такая политика понятна, потому что Порошенко был слепым исполнителем воли Запада, воли, которая лежит в основе внешнего управления, введенного Соединенными Штатами Америки в Украине", – объяснил парламентарий. 

При этом Медведчук отмечает, что в такой поддержке со стороны западных политиков нет ничего удивительного - они просто защищают "своего".

"Давление Запада, давление тех, кто внешне управляет нашей страной, – это показатель того, что они всегда будут стоять на стороне тех, кто будет послушным по отношению к их указаниям и их "хотелкам". Все события последнего времени: и меморандум МВФ, и действия, направленные на кадровые изменения в Украине, – продиктованы с Запада как элементы и структура внешнего управления. И это действительно страшно, а не то, будет ли Порошенко привлечен к ответственности, тем более по таким мелким, хоть и нарушающим, признакам тех или иных составов преступлений", – добавил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что вся новейшая история Украины свидетельствует: чем больше мы прислушиваемся к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!