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Медведчук написал письмо Зеленскому: "У Вас есть три выбора"

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Владимира Зеленского заняться главными вопросами, для которых он был избран

сегодня, 16:40
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Медведчук написал письмо Зеленскому: "У Вас есть три выбора"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал письменное обращение к украинскому гаранту Владимиру Зеленскому, напомнив ему, для чего тот был избран на должность президента в стране, где пять лет подряд продолжалась война. Об этом сообщается на сайте парламентской партии.

"Сегодня на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения военнослужащие и мирные граждане. Этот вооруженный конфликт сдерживает развитие нашей страны, и 70% украинцев называют его ключевой проблемой. Неотвратимо приближается время, когда Вам придется ответить на вопрос: "Чего добился президент в деле установления мира на востоке Украины?", - пишет Медведчук.

Кроме того парламентарий добавил, что для установления мира есть один реальный инструмент – Минские соглашения.

"И их надо выполнять. Разумеется, это трудно. И национал-радикалы выступают категорически против этого. Но я надеюсь и искренне верю, что Вы не президент национал-радикалов, как прежний глава государства. Для решения этой задачи Вам потребуются и сила, и поддержка, и помощь, которую Вы обязательно получите, действуя в интересах украинских граждан. От Вас требуется только готовность действовать и решимость, которую надо продемонстрировать", - указано в послании главе государства.

Впрочем, не только военная ситуация на востоке Украины является главным вызовом для Зеленского, как считает Медведчук. Он добавил, что сегодня крайне важно поменять политику коммунальных тарифов, которые из года в год вводят украинский народ в нищету.

"Сегодня они просто неподъемные для украинцев. Тарифы раздуты, а цифры взяты с потолка. Для отдельных дельцов тарифы стали источником обогащения, а вот для миллионов наших сограждан ‒ причиной нищеты, банальным грабежом народа. Многочисленные инициативы МВФ, направленные на затягивание тарифной удавки, лишь убеждают людей в этом. Украинцы хорошо помнят и легко могут сравнить, что раньше газ стоил дороже, а платили они меньше", - заключает Медведчук.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во фракции "Слуга народа" готовы опубликовать имена будущих кандидатов на должность мэра Киева.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/otkrytoe_pismo_prezidentu_ukrainy_vladimiru_zelenskomu.html
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