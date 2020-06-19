Медведчук дал правильный диагноз нынешней власти, - Кутуев

Нынешний президент Владимир Зеленский движется в том же направлении, что и его предшественники - Петр Порошенко и Виктор Ющенко, так что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук дал его действиям абсолютно правильную оценку. Об этом в эфире "112 Украина" заявил социолог Павел Кутуев.

"Для политика очень важно дать правильный диагноз, именно как для врача, так как это залог последующего правильного лечения, правильной терапии, - сказал социолог. - Виктор Медведчук дал четкий, правильный диагноз, что свидетельствует о его политической зрелости и политическом мастерстве. Нынешняя властная команда более склонна убегать от реальности".

Кутуев отметил, что Зеленский продолжает двигаться по "сомнительной дорожке" экс-президентов Петра Порошенко и Виктора Ющенко.

"Надо отчеканить слова Виктора Медведчука о том, что, Ющенко, Порошенко очень активно боролись за власть, пытались концентрировать властные полномочия в своих руках. И, к сожалению, нынешний президент движется вот этой сомнительной тропой", - добавил Кутуев.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

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