Медведчук является совладельцем телеканала «1+1», - блогер

Виктор Медведчук является совладельцем телеканала "1+1" с 2012 года. Об этом напомнил своим читателям интернет-блогер Андрей Загреба.

"Помните, как в конце 2016 года телеканал 1+1 устроил истерику из-за того, что Нацрада попросила у них справку о конечных бенефициарах? Помните, как всё "честные журналисты" канала и сотни их "независимых" друзей дружно защищали грязную тайну о том, что "1+1" с 2012 года владеет Виктор Медведчук?", - спрашивает блогер у читателей.

На своей странице в Facebook Загреба также утверждает, что экс-директор телеканала Александр Ткаченко подал не совсем правдивый документ о собственниках медиа-ресурса.

"В ней, вместо Медведчука, в качестве владельцев телеканала указал Суркисов", - указал блогер.

"Получается, что Зеленский и весь Квартал-95 уже много лет как работали на Медведчука", - то ли в шутку, то ли всерьез отметил блогер Андрей Загреба.







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