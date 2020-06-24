Медведчук – Зеленскому: Ситуацию в стране могут исправить только профессионалы

Язык
BTC/USD
9387.19
ETH/USD
239.31
LTC/USD
43.30
USD/UAH
26.81
EUR/UAH
30.22
RUB/UAH
0.38
Комментарии
Проблемными вопросами в стране должны заниматься люди,
которые могут исправить ситуацию, которые являются профессионалами в своем
деле. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Свое видение ситуации
нардеп выразил в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам Медведчука, на сегодняшний день в украинском
политикуме существует понятие, которого еще не было в истории украинского
парламентаризма – монобольшинство. Изначально оно состояло из 254, а сейчас 249
народных депутатов – это депутаты, представляющие партию "Слуга народа". Виктор
Медвечук считает, что правительство в нашей стране сейчас сформировано даже не
этим большинством, согласно требованиям Конституции, а именно президентом.
"Возникает вопрос: а зачем дальнейшее перетягивание
одеяла на себя, в условиях уже парламентско-президентской формы правления?
Зачем эти действия, вместо того, чтобы строить страну, делать ее успешной,
набирать команду профессионалов, которые могут справиться с теми вызовами,
которые ему перешли по наследству, и которые существуют сегодня, с учетом
ситуации и в мире, и в, частности, в нашей стране", – отметил Медведчук.
Политик полагает, что Владимир Зеленский сейчас делает
все для того, чтобы сконцентрировать те или иные функции в своих руках. Виктор
Медвечук отмечает, что речь идет об обращении в парламент, которое было
направлено в Конституционный суд, и уже получило свою оценку. К тому же, оценка
соответствует нормам Конституции – об увеличении объема прав президента в
вопросах назначения руководителей правоохранительных органов, и многого
другого.
"Так не бывает. Есть основной закон, и надо не просто ему
следовать, тем более, что президент Украины является гарантом соблюдения
Конституции, а не человеком, который меняет ее под себя. Поэтому здесь эти все
действия неправильные", – уверен Медведчук и назвал правильные шаги.
Политик заявил, что по состоянию на сегодня правильным
действием станет создание правительства, которое бы отвечало интересам всей
страны. И, в первую очередь, отвечало бы высокому уровню профессионализма. По
его словам, должны прийти люди, которые понимают в этом смысл, люди, которые
могут исправить ситуацию в стране. Люди, которые могут навести порядок во всех
сферах для того, чтобы идти по пути построения Украины, как успешной страны.
Вот это главная стратегическая задача для президента, и для страны в целом.
"Я уверен, что украинский народ, если он увидит такие
действия со стороны президента, всегда их поддержит, потому что это выход с той
кризисной, сложной, тяжелейшей ситуации, в которую попали люди – большинство
населения нашей страны. И этого терпеть нельзя. Это надо исправлять –
исправлять для улучшения уровня жизни, и уровня благосостояния наших
людей", – добавил Медведчук.
Ранее Медведчук заявлял, что украинской власти надо говорить с европейцами не о "демократическом
управлении", а спросить, почему из-за советов Запада у нас все больше долгов и
меньше порядка.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам из-за перегруза автомобилей, в котором назвал их "засранцами" и пообещал найти. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько актуальна проблема перегруза и насколько уместны такого рода обращения со стороны главы государства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости