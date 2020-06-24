Медведчук – Зеленскому: Ситуацию в стране могут исправить только профессионалы

Проблемными вопросами в стране должны заниматься люди, которые могут исправить ситуацию, которые являются профессионалами в своем деле. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Свое видение ситуации нардеп выразил в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По словам Медведчука, на сегодняшний день в украинском политикуме существует понятие, которого еще не было в истории украинского парламентаризма – монобольшинство. Изначально оно состояло из 254, а сейчас 249 народных депутатов – это депутаты, представляющие партию "Слуга народа". Виктор Медвечук считает, что правительство в нашей стране сейчас сформировано даже не этим большинством, согласно требованиям Конституции, а именно президентом.

"Возникает вопрос: а зачем дальнейшее перетягивание одеяла на себя, в условиях уже парламентско-президентской формы правления? Зачем эти действия, вместо того, чтобы строить страну, делать ее успешной, набирать команду профессионалов, которые могут справиться с теми вызовами, которые ему перешли по наследству, и которые существуют сегодня, с учетом ситуации и в мире, и в, частности, в нашей стране", – отметил Медведчук.

Политик полагает, что Владимир Зеленский сейчас делает все для того, чтобы сконцентрировать те или иные функции в своих руках. Виктор Медвечук отмечает, что речь идет об обращении в парламент, которое было направлено в Конституционный суд, и уже получило свою оценку. К тому же, оценка соответствует нормам Конституции – об увеличении объема прав президента в вопросах назначения руководителей правоохранительных органов, и многого другого.

"Так не бывает. Есть основной закон, и надо не просто ему следовать, тем более, что президент Украины является гарантом соблюдения Конституции, а не человеком, который меняет ее под себя. Поэтому здесь эти все действия неправильные", – уверен Медведчук и назвал правильные шаги.

Политик заявил, что по состоянию на сегодня правильным действием станет создание правительства, которое бы отвечало интересам всей страны. И, в первую очередь, отвечало бы высокому уровню профессионализма. По его словам, должны прийти люди, которые понимают в этом смысл, люди, которые могут исправить ситуацию в стране. Люди, которые могут навести порядок во всех сферах для того, чтобы идти по пути построения Украины, как успешной страны. Вот это главная стратегическая задача для президента, и для страны в целом.

"Я уверен, что украинский народ, если он увидит такие действия со стороны президента, всегда их поддержит, потому что это выход с той кризисной, сложной, тяжелейшей ситуации, в которую попали люди – большинство населения нашей страны. И этого терпеть нельзя. Это надо исправлять – исправлять для улучшения уровня жизни, и уровня благосостояния наших людей", – добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что украинской власти надо говорить с европейцами не о "демократическом управлении", а спросить, почему из-за советов Запада у нас все больше долгов и меньше порядка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам из-за перегруза автомобилей, в котором назвал их "засранцами" и пообещал найти. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько актуальна проблема перегруза и насколько уместны такого рода обращения со стороны главы государства.

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