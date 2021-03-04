Медиагруппа Медведчука скупает украинские сайты - СМИ

Медиагруппа Медведчука начала активно скупать украинские сайты. Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный".

Санкции против Медведчука: медиагруппа Новости скупает украинские сайты. Фото: firestock.ru

В сообщении говорится, что медиахолдинг переключился с заблокированных телеканалов на небольшие интернет СМИ и активно пытается скупить лояльные информационные сайты.

Первым сайтом, который вступил в переговоры, стал бизнес-портал Mind.ua. Канал "Легитимный" сообщает, что Mind.ua недоволен открытыми уголовными делами в отношении владельца Павла Барбула. Ранее сайт разоблачили в обмане партнеров и рекламодателей путем накрутки ботами официального Telegram-канала mind_live, страницы на Facebook, Viber-чата, а также статистики сайта.

По предварительным данным, сейчас переговоры ведутся еще более чем десятью сайтами.

Анонимный источник "Легитимного" сообщает, что на следующем собрании СНБО, на котором Совет и Президент продолжат санкционировать бизнес Медведчука, будет рассмотрен вопрос о запрете украинским провайдерам осуществлять доступ к сайтам медиагруппы Медведчука.

Напомним, что экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Офис президента и Владимир Зеленский устроили кампанию по дискредитации его политической силы. По словам Порошенко, каждое громкое решение Совета национальной безопасности и обороны в Офисе президента пытаются сопровождать грязной политической кампанией против него. Почему политик так считает, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Арсен Аваков рассказал о том, кто в Украине боится Медведчука. Подробнее читайте в нашем материале.

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