Луценко лично признал, что у СБУ нет никаких претензий к Медведчуку, – Ирина Гаврилова

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко дал интервью телеканалу "Эспрессо ТВ". Политический
обозреватель Ирина Гаврилова в своем блоге
отметила, что в этом интервью Луценко прямо признал, что у СБУ нет
никаких вопросов к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Виктору Медведчуку за его политическую позицию. Гаврилова также заявила, что у
нее сложилось неоднозначное впечатление от выступления Луценко в эфире
телеканала.
"Если говорить об общем впечатлении, то
Луценко вместе с ведущим Сергеем Высоцким (прославился в прошлом созыве как
один из немногих депутатов без высшего образования) как будто соревновались,
кто лучше подходит на роль главного героя фильма "Тупой и еще тупее" –
недоучка-депутат и экс-генпрокурор без юридического образования", – написала
Ирина Гаврилова.
По словам обозревателя, попытки Луценко
комментировать юридические нюансы только подчеркнули, что он далек от юриспруденции.
Гаврилова приводит пример, когда Луценко рассказал, как лично писал в СБУ заявление
на главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука за
то, что политик выступил за предоставление Донбассу автономии и права формировать
свое местное правительство. В то же время эксперты СБУ отказали в возбуждении
уголовного преследования, потому что не нашли в высказываниях Медведчука ничего
незаконного и дело было закрыто.
Гаврилова написала, что Луценко нужно
было просто прочитать Конституцию Украины, в который он смог бы найти статью 136,
которая предусматривает существование, функционирование и определяет полномочия
и Верховной Рады, и правительства АР Крым.
"Верховная Рада Автономной Республики
Крым в пределах своих полномочий принимает решения и постановления, которые
обязательны к исполнению в Автономной Республике Крым. Правительством
Автономной Республики Крым является Совет министров Автономной Республики Крым.
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на
должность и освобождается от должности Верховной Радой Автономной Республики
Крым по согласованию с Президентом Украины", – говорится в статье 136
Конституции Украины.
На этом фоне, по словам Ирины
Гавриловой, обвинения Юрия Луценко не имеют никакого смысла, потому что понятие
автономии закреплено в Конституции, а автономия имеет свое правительство и парламент
по Конституции Украины.
В то же время, обозреватель выразила
непонимание, почему Юрий Луценко молчал о сепаратизме в Крыму до 2014 года.
Кроме того, Ирина Гаврилова полагает,
что по аналогии с заявлением на Медведчука, Луценко стоило написать заявление
на пятого президента Украины Петра Порошенко, так как именно он согласился подписать
"Минские соглашения", где есть пункт о децентрализации полномочий от Киева к ОРДЛО.
"Но главное, что единственный в истории
Украины генеральный прокурор без юридического образования сообщил, что у СБУ
нет никаких претензий к Медведчуку, а его деятельность отвечает законам Украины",
– резюмировала политический обозреватель Ирина Гаврилова.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко в прямом эфире на "5 канале" признался, за что
ему до сих пор стыдно
в своей работе в ГПУ. По словам экс-чиновника, есть вещи, которые не дают
ему спать по ночам.
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