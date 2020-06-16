Луценко лично признал, что у СБУ нет никаких претензий к Медведчуку, – Ирина Гаврилова

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал интервью телеканалу "Эспрессо ТВ". Политический обозреватель Ирина Гаврилова в своем блоге отметила, что в этом интервью Луценко прямо признал, что у СБУ нет никаких вопросов к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку за его политическую позицию. Гаврилова также заявила, что у нее сложилось неоднозначное впечатление от выступления Луценко в эфире телеканала.



"Если говорить об общем впечатлении, то Луценко вместе с ведущим Сергеем Высоцким (прославился в прошлом созыве как один из немногих депутатов без высшего образования) как будто соревновались, кто лучше подходит на роль главного героя фильма "Тупой и еще тупее" – недоучка-депутат и экс-генпрокурор без юридического образования", – написала Ирина Гаврилова.

По словам обозревателя, попытки Луценко комментировать юридические нюансы только подчеркнули, что он далек от юриспруденции. Гаврилова приводит пример, когда Луценко рассказал, как лично писал в СБУ заявление на главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука за то, что политик выступил за предоставление Донбассу автономии и права формировать свое местное правительство. В то же время эксперты СБУ отказали в возбуждении уголовного преследования, потому что не нашли в высказываниях Медведчука ничего незаконного и дело было закрыто.

Гаврилова написала, что Луценко нужно было просто прочитать Конституцию Украины, в который он смог бы найти статью 136, которая предусматривает существование, функционирование и определяет полномочия и Верховной Рады, и правительства АР Крым.

"Верховная Рада Автономной Республики Крым в пределах своих полномочий принимает решения и постановления, которые обязательны к исполнению в Автономной Республике Крым. Правительством Автономной Республики Крым является Совет министров Автономной Республики Крым. Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой Автономной Республики Крым по согласованию с Президентом Украины", – говорится в статье 136 Конституции Украины.

На этом фоне, по словам Ирины Гавриловой, обвинения Юрия Луценко не имеют никакого смысла, потому что понятие автономии закреплено в Конституции, а автономия имеет свое правительство и парламент по Конституции Украины.

В то же время, обозреватель выразила непонимание, почему Юрий Луценко молчал о сепаратизме в Крыму до 2014 года.

Кроме того, Ирина Гаврилова полагает, что по аналогии с заявлением на Медведчука, Луценко стоило написать заявление на пятого президента Украины Петра Порошенко, так как именно он согласился подписать "Минские соглашения", где есть пункт о децентрализации полномочий от Киева к ОРДЛО.

"Но главное, что единственный в истории Украины генеральный прокурор без юридического образования сообщил, что у СБУ нет никаких претензий к Медведчуку, а его деятельность отвечает законам Украины", – резюмировала политический обозреватель Ирина Гаврилова.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в прямом эфире на "5 канале" признался, за что ему до сих пор стыдно в своей работе в ГПУ. По словам экс-чиновника, есть вещи, которые не дают ему спать по ночам.

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