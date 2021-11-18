Кличко поспешил оправдаться – тарифы приходится повышать, Кабмин не оставляет выбора

После того, как первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник сообщил о том, что с 1 января тариф на проезд в коммунальном транспорте в Киеве повысится до 20 гривен мэр столицы Виталий Кличко поспешил заявить, что решение об этом еще окончательно не принято. Также он отметил, что, если на такой шаг власти столицы и пойдут, то только потому что что центральная власть не оставляет другого выбора. Как передает издание "Комментарии", об этом мэр Киева написал у себя в Facebook.

Виталий Кличко. Фото: Украинская правда

Виталий Кличко заверил киевлян, что, если тарифы на проезд и будут пересматриваться, то только по окончании отопительного сезона. Ранее на такой шаг власти Киева не пойдут.

По словам мэра Киева, главной составляющей роста тарифов на проезд есть стремительное увеличение себестоимости энергоносителей. Мэрии уже пришлось пойти на то, чтобы выложить из городского бюджета более 2 млрд. гривен, тем самым оставив тарифы на отопление и горячую воду на прежнем уровне. Об этом ранее было оговорено с центральной властью. Вот только свою часть обещанного в Кабмине не спешат выполнить, отказываясь компенсировать расходы.

Виталий Кличко добавил, его команде приходится также за счет городского бюджета дотировать коммунальный транспорт, чтобы тарифы оставались стабильными. В итоге КГГА оказалась перед сложным выбором – либо повышать тарифы на проезд в транспорте, либо поднимать тарифы на коммуналку. В противном случае весь бюджет столицы придется спустить на дотации.

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