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Главная Новости Политика внутренняя политика Калиниченко: Зеленский должен консультироваться с политическими лидерами страны
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Калиниченко: Зеленский должен консультироваться с политическими лидерами страны

Обращение главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука к президенту Зеленскому вызвало отклик в экспертной среде

сегодня, 13:39
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Калиниченко: Зеленский должен консультироваться с политическими лидерами страны

Народный депутат Виктор Медведчук. Фото из архива В. Медведчука

Алексей Калиниченко, политический аналитик, в интервью на телеканале NewsOne прокомментировал обращение Виктора Медведчука к президенту Украины.

"Медведчук озвучил три вопроса к президенту. Первый вопрос: это прекращение конфликта на Донбассе и установление мира. Это первоочередная задача, которую должен был выполнить Зеленский с момента своего присутствия на президентском кресле.  Но этого не было сделано. Владимир Александрович обязан был собрать вокруг себя лидеров политических сил страны и с ними консультироваться. Этого тоже не произошло" , - считает политолог.

Напомним, что 14 июня 2020 года народный депутат Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к президенту Украины в котором назвал три основные вопросы для главы государства:

"1 вызов: прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установления мира в Украине. Для этого есть один реальный инструмент -  Минские соглашения, и их надо выполнять.

2 вызов: тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня они просто неподъемные для украинцев.

3 вызов: принудительная украинизация, которую начала предыдущая власть".

В своем интервью Калиниченко отметил, что большая проблема - это тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые являются прекрасной возможностью наживы для кучки людей на бедности населения.

"Третья проблема - принудительная украинизация. Действия президента сейчас сравнивают со сценарием, который проводил Порошенко", - резюмировал Алексей Калиниченко.



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