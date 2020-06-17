Калиниченко: Зеленский должен консультироваться с политическими лидерами страны

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Народный депутат Виктор Медведчук. Фото из архива В. Медведчука
Алексей Калиниченко, политический аналитик, в интервью на телеканале NewsOne прокомментировал обращение Виктора Медведчука к президенту Украины.
"Медведчук озвучил три вопроса
к президенту. Первый вопрос: это
прекращение конфликта на Донбассе и
установление мира. Это первоочередная
задача, которую должен был выполнить
Зеленский с момента своего присутствия
на президентском кресле. Но этого
не было сделано. Владимир Александрович
обязан был собрать вокруг себя лидеров
политических сил страны и с ними
консультироваться. Этого тоже не
произошло" , - считает политолог.
Напомним, что 14 июня 2020 года народный депутат Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к президенту Украины в котором назвал три основные вопросы для главы государства:
"1 вызов: прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установления мира в Украине. Для этого есть один реальный инструмент - Минские соглашения, и их надо выполнять.
2 вызов: тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня они просто неподъемные для украинцев.
3 вызов: принудительная украинизация, которую начала предыдущая власть".
В своем интервью Калиниченко отметил, что большая проблема - это тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые являются прекрасной возможностью наживы для кучки людей на бедности населения.
"Третья проблема
- принудительная украинизация. Действия президента сейчас сравнивают
со сценарием, который проводил Порошенко",
- резюмировал Алексей Калиниченко.
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