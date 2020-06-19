Кабмин предоставил МВД и патрульной полиции больше полномочий

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего внеочередного заседания принял решение о необходимости более тщательно проверки грузовиков по соблюдению весовых норм. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24", передает пресс-служба ОП.



В этом контексте Кабмин предоставил дополнительные полномочия по проверке грузовиков Министерству внутренних дел (МВД), а также патрульной полиции. Решение об усилении весового контроля в Украине принято для того, чтобы уберечь дороги от разрушения. Тимошенко обратил внимание на то, что зачастую грузовой транспорт перегружает дороги, что способствует их разрушению.

По мнению Тимошенко, это должно быстро изменить ситуацию к лучшему.

Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины выявила факт хищения более 500 млн гривень во время строительства дорог государственного значения в 2018-2019 гг. Сообщается, что компании во время выполнения дорожных работ присваивали себе средства, используя более дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества, чем те, которые были указаны в договоре. По версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

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