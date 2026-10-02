"Им борьба с коррупцией по цимбалам, это просто приносит деньги": нардеп Рахманин об антикоррупционных активистах

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинская антикоррупционная система несовершенна, к ней есть много вопросов из-за ее работы, а большинство активистов-антикоррупционеров занимаются этой темой, потому что это приносит деньги.
НАБУ и САП. Фото из открытых источников
Такое мнение высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, пишут "Українські новини".
По словам политика, антикоррупционные органы уже не раз существенно усложняли работу отдельным украинским производителям вооружений, а некоторые уголовные дела впоследствии развалились.
Отдельно Рахманин подверг критике часть антикоррупционных активистов, которые задают моду на антикоррупционную тематику, антикоррупционные расследования, антикоррупционную риторику. По его мнению, для некоторых борьба с коррупцией стала не только вопросом общественного интереса, но и источником дохода.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по данным СМИ, реформа судебной и правоохранительной систем в Украине, координированная так называемыми активистами и антикоррупционерами, не достигла задекларированных целей. Как отмечается, ее последствиями стали кадровый кризис, снижение эффективности государственных институтов и концентрация влияния в руках узкого круга так называемых “реформаторов”.