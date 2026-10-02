"Им борьба с коррупцией по цимбалам, это просто приносит деньги": нардеп Рахманин об антикоррупционных активистах

Украинская антикоррупционная система несовершенна, к ней есть много вопросов из-за ее работы, а большинство активистов-антикоррупционеров занимаются этой темой, потому что это приносит деньги.

НАБУ и САП. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, пишут "Українські новини".

"Антикоррупционная система хромая и неидеальная. У меня к ней вопросов больше, чем хотелось бы. Они точно не святые", — отметил он.

По словам политика, антикоррупционные органы уже не раз существенно усложняли работу отдельным украинским производителям вооружений, а некоторые уголовные дела впоследствии развалились.

"Нанесенный обороноспособности страны вред никто уже никогда не компенсирует", заявил нардеп.

Отдельно Рахманин подверг критике часть антикоррупционных активистов, которые задают моду на антикоррупционную тематику, антикоррупционные расследования, антикоррупционную риторику. По его мнению, для некоторых борьба с коррупцией стала не только вопросом общественного интереса, но и источником дохода.

"У нас люди пишут о коррупции не только потому, что она у них болит, а потому, что это модно. Большое количество людей, которые просыпаются и ложатся спать со словами о борьбе с коррупцией, — им эта борьба по цимбалам. Но это модно или просто приносит деньги", — сказал Рахманин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по данным СМИ, реформа судебной и правоохранительной систем в Украине, координированная так называемыми активистами и антикоррупционерами, не достигла задекларированных целей. Как отмечается, ее последствиями стали кадровый кризис, снижение эффективности государственных институтов и концентрация влияния в руках узкого круга так называемых “реформаторов”.