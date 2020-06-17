Генштаб ВСУ показал фото очередного этапа испытаний ракетного комплекса «Нептун»

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Татьяна Веремеева
Фото: Генштаб ВСУ
В Одесской области сегодня, 17 мая, состоялись очередные испытания отечественного
ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на полигоне
Вооруженных Сил Украины "Алибей". Об этом сообщает пресс-служба Генерального
штаба ВСУ.
В Генштабе рассказали, что главной особенностью испытаний комплекса
крылатых ракет наземного базирования "Нептун" в этот раз была стрельба с боевой
частью.
В сообщении также указано, что РК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельною ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.
Ранее "Комментарии" писали об испытаниях
комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун" в конце мая нынешнего года.
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