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Генштаб ВСУ показал фото очередного этапа испытаний ракетного комплекса «Нептун»

В этот раз была стрельба с боевой частью РК «Нептун»

сегодня, 15:34
Автор:

Татьяна Веремеева
Генштаб ВСУ показал фото очередного этапа испытаний ракетного комплекса «Нептун»

Фото: Генштаб ВСУ

В Одесской области сегодня, 17 мая, состоялись очередные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе рассказали, что главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" в этот раз была стрельба с боевой частью.

В сообщении также указано, что РК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельною ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия противника.

Ранее "Комментарии" писали об испытаниях комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун" в конце мая нынешнего года.


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