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ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу и двум экс-министрам обороны

Виктора Януковича, Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева могут лишить свободы на срок от 12 до 15 лет

сегодня, 20:56
Автор:

Татьяна Веремеева
ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу и двум экс-министрам обороны

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрении в государственной измене бывшему президенту Виктору Януковичу, а также двоим бывшим министров обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Сообщается, что во время досудебного расследования сотрудникам ГБР удалось установить, что Янукович при соучастии Саламатина и Лебедева с 2012 по 2014 годы совершил действия, которые могли подорвать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ее обороноспособности.

По данным ГБР, подозреваемые с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины, путем так называемого реформирования Вооруженных сил Украины. В этот период в Украине значительно сократилась численность некоторых воинских соединений, воинских частей и подразделений. Отдельные воинские части изменили место дислокации, а часть из них вообще расформировали. ГБР отдельно обращает внимание на такие действия на территории АР Крым, в результате чего состоялась аннексия полуострова.

Если вину Виктора Януковича, Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева удастся доказать, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, "Комментарии" провели всеукраинский опрос, в котором пользователи из Украины могли выбрать наиболее эффективного президента в нашей новейшей истории. Под "эффективным" мы понимали того гаранта, который лучше других реагировал на выпавшие на его каденцию невзгоды, стимулировал рост экономики или сдерживал влияние кризисов. 



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-eksprezidentu-ukraini-ta-dvom-kolishnim-ministram-oboroni-ukraini-video
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