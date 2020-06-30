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Главная Новости Политика внутренняя политика Экс-замминистра Клитина в пикантном виде заявила о создании партии (ВИДЕО)
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Экс-замминистра Клитина в пикантном виде заявила о создании партии (ВИДЕО)

Бывшая замминистра инфраструктуры Александра Клитина в купальнике записала видеоролик, заявив о создании новой партии в Украине

сегодня, 12:15
Автор:

Таисия Ерохина
Экс-замминистра Клитина в пикантном виде заявила о создании партии (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Бывшая замминистра инфраструктуры Александра Клитина в купальнике сняла видео, в котором объявила о создании политической партии в Украине. По словам девушки, борьбу с коррупцией в нашей стране нужно брать в свои руки. Советник главы Госкосмического агентства Александра Клитина обратилась к украинцам через свой YouTube-канале.


"Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет, - заявила девушка. – Я создаю свою партию – "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец-то с этими политическими проститутами".

Она добавила, что чиновники не смеют обижать женщин, хотя женщины намного смелее и справедливее. Кроме того, Клитина призвала присоединиться к ее политпартии в борьбе с "политическими проститутами".

Напомним, ранее бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которую уволили после скандальной переписки с пранкером Джокером, заявила, что не видит оснований для отстранения с должности.

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно о увольнении Александры Клитиной.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RgC272cgTEo
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