Десятки обвиняемых и миллионы возмещенных средств: НАБУ и САП отчитались о результатах своей деятельности

10 февраля состоялся брифинг по результатам деятельности НАБУ и САП во 2 полугодии 2021 года, организованном Национальным антикоррупционным бюро Украины. Спикерами брифинга стали Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, и Максим Грищук, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины на брифинге

По информации, предоставленной спикерам, в целом во ІІ полугодии 2021 года:

82 сообщения о подозрении

85 дел направлено в суд

86 обвиняемых

13 обвинительных приговоров

840, 56 млн грн возмещено средств

Согласно данным, НАБУ и САП добились новых результатов в расследованиях. В частности, разоблачили на коррупции преступную организацию из 16 человек, которая установила контроль над предоставлением в Одессе земли под застройку, судью Черниговского окружного админсуда, получившего 20 тысяч долларов США, 8 человек на разворовывании 27 миллионов гривен при реконструкции площади Соборной в Николаеве, председателя Харьковского облсовета в получении 1 миллиона гривен.

Также, по продемонстрированной в небольшом видеоролике информации, НАБУ и САП удалось завершить расследование в отношении эксминистра экологии времен Януковича в организации попытки подкупа руководства НАБУ и САП, бенефициара группы компаний в сфере дорожного хозяйства в предоставлении неправомерной выгоды бывшему и.о. главы "Укравтодора", экспрезидента и его сына в завладении "Межгорьем".

За ІІ полугодие 2021 года НАБУ и САП направили в суд дела в отношении экссудьи Днепровского райсуда Киева по обвинению в вымогательстве и получении 150 тысяч долларов США, экспредседателя Черновицкого облсовета, разоблаченного на получении 180 тысяч долларов США, и его сообщника, нардепа и его посредника, в получении неправомерной выгоды по принятию "Зеленого тарифа".

НАБУ и САП стали первыми правоохранительными органами, диджитилизировавшими уголовный процесс. В декабре заработала Ecase – система электронного уголовного внедрения, и детективы уже внесли 24 дела в систему.

Как сообщали ранее "Комментарии", НАБУ и САП разоблачили на взятке киевского "слугу" Трубицына.

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