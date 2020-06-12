Децентрализация в Украине: районов станет в три раза меньше

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Виолетта Комаровская
Украина переходит к новому этапу децентрализации. На заседании Кабмина сегодня, 12 июня, решили сократить количество районов до 129. Соответствующее предложение члены правительства поддержали.
Сейчас в Украине существует 490 районов. Их создали еще в первой половине прошлого века. С тех пор, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, много чего изменилось и подобное деление уже давно не актуально. Более того, не эффективно. Ведь даже соседние районы могут отличаться, скажем, по количеству населения в несколько раз.
"То деление на районы, которое есть сейчас, было проведено еще во времена СССР. Оно уже не соответствует многим современным стандартам. Нужно навести порядок. В некоторых районах сейчас проживает 5000 человек. А есть районы, где живет 180 тысяч человек и более. Поэтому мы имеем перекосы в субвенциях и дотациях", - объяснил премьер-министр.
В Кабмине предложили существующие районы уплотнить и создать 129 новых районов. По областям это будет выглядеть следующим образом:
- АР Крым - 10 районов;
- Донецкая обл. - 8 районов;
- Луганская обл. - 8 районов;
- Львовская обл. - 7 районов;
- Харьковская обл. - 7 районов;
- Днепропетровская обл. - 6 районов;
- Киевская обл. - 6 районов;
- Одесская обл. - 6 районов;
- Винницкая обл. - 5 районов;
- Закарпатская обл. - 5 районов;
- Запорожская обл. - 5 районов;
- Ивано-Франковская обл. - 5 районов;
- Хмельницкая обл. - 5 районов;
- Сумская обл. - 5 районов;
- Волынская обл. - 4 района;
- Житомирская обл. - 4 района;
- Кировоградская обл. - 4 района;
- Николаевская обл. - 4 района;
- Полтавская обл. - 4 района;
- Ровенская обл. - 4 района;
- Черкасская обл. - 4 района;
- Черниговская обл. - 4 района;
- Тернопольская обл. - 3 района;
- Херсонская обл.- 3 района;
- Черновицкая обл. - 3 района.
Вместе с тем, в рамках децентрализации в Украине сформируют около полторы тысячи ОТГ:
- Одесская обл. - 91 ОТГ;
- Днепропетровская обл. - 86 ОТГ;
- Киевская обл. - 69 ОТГ;
- Запорожская обл. - 67 ОТГ;
- Черкасская обл. - 67 ОТГ;
- Донецкая обл. - 66 ОТГ;
- Житомирская обл. - 65 ОТГ;
- Закарпатская обл. - 64 ОТГ;
- Ровенская обл. - 64 ОТГ;
- Винницкая обл. - 63 ОТГ;
- Ивано-Франковская обл. - 62 ОТГ;
- Хмельницкая обл. - 60 ОТГ;
- Черниговская обл. - 57 ОТГ;
- Харьковская обл. - 56 ОТГ;
- Тернопольская обл. - 55 ОТГ;
- Волынская обл. - 54 ОТГ;
- Николаевская обл. - 52 ОТГ;
- Черновицкая обл. - 52 ОТГ.
- Сумская обл. - 51 ОТГ;
- Кировоградская обл. - 49 ОТГ;
- Херсонская обл.- 49 ОТГ;
- Луганская обл. - 37 ОТГ;
Еще раз пересмотреть и опубликовать уточненные данные по Винницкой, Полтавской, Одесской, Житомирской, Львовской и Сумской областях пообещали в Кабмине к завтрашнему дню.
В целом к местным выборам планируют поделить Украину на 1470 общин. Изменения в Конституцию касательно административно-территориального устройства внесут уже после местных выборов, рассказали ранее в "Слуге народа".
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