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Децентрализация в Украине: районов станет в три раза меньше

Кабинет министров собрался на заседание, чтобы изменить административно-территориальное устройство Украины, в частности, уменьшить в три раза количество районов и утвердить новые ОТГ

сегодня, 11:56
Автор:

Виолетта Комаровская
Децентрализация в Украине: районов станет в три раза меньше

Украина переходит к новому этапу децентрализации. На заседании Кабмина сегодня, 12 июня, решили сократить количество районов до 129. Соответствующее предложение члены правительства поддержали. 

Сейчас в Украине существует 490 районов. Их создали еще в первой половине прошлого века. С тех пор, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, много чего изменилось и подобное деление уже давно не актуально. Более того, не эффективно. Ведь даже соседние районы могут отличаться, скажем, по количеству населения в несколько раз.

"То деление на районы, которое есть сейчас, было проведено еще во времена СССР. Оно уже не соответствует многим современным стандартам. Нужно навести порядок. В некоторых районах сейчас проживает 5000 человек. А есть районы, где живет 180 тысяч человек и более. Поэтому мы имеем перекосы в субвенциях и дотациях", - объяснил премьер-министр.

В Кабмине предложили существующие районы уплотнить и создать 129 новых районов. По областям это будет выглядеть следующим образом: 

- АР Крым - 10 районов;

- Донецкая обл. - 8 районов;

- Луганская обл. - 8 районов;

- Львовская обл. - 7 районов; 

- Харьковская обл. - 7 районов; 

- Днепропетровская обл. - 6 районов;

- Киевская обл. - 6 районов; 

- Одесская обл. - 6 районов; 

- Винницкая обл. - 5 районов;

- Закарпатская обл. - 5 районов; 

- Запорожская обл. - 5 районов; 

- Ивано-Франковская обл. - 5 районов; 

- Хмельницкая обл. - 5 районов; 

- Сумская обл. - 5 районов; 

- Волынская обл. - 4 района; 

- Житомирская обл. - 4 района; 

- Кировоградская обл. - 4 района; 

- Николаевская обл. - 4 района; 

- Полтавская обл. - 4 района; 

- Ровенская обл. - 4 района; 

- Черкасская обл. - 4 района;

- Черниговская обл. - 4 района; 

- Тернопольская обл. - 3 района; 

- Херсонская обл.- 3 района;

- Черновицкая обл. - 3 района. 


Вместе с тем, в рамках децентрализации в Украине сформируют около полторы тысячи ОТГ:

- Одесская обл. - 91 ОТГ; 

- Днепропетровская обл. - 86 ОТГ;

- Киевская обл. - 69 ОТГ; 

- Запорожская обл. - 67 ОТГ; 

- Черкасская обл. - 67 ОТГ;

- Донецкая обл. - 66 ОТГ;

- Житомирская обл. - 65 ОТГ; 

- Закарпатская обл. - 64 ОТГ

- Ровенская обл. - 64 ОТГ; 

- Винницкая обл. - 63 ОТГ;

- Ивано-Франковская обл. - 62 ОТГ; 

- Хмельницкая обл. - 60 ОТГ

- Черниговская обл. - 57 ОТГ; 

- Харьковская обл. - 56 ОТГ;

- Тернопольская обл. - 55 ОТГ;  

- Волынская обл. - 54 ОТГ

- Николаевская обл. - 52 ОТГ;

- Черновицкая обл. - 52 ОТГ.  

- Сумская обл. - 51 ОТГ

- Кировоградская обл. - 49 ОТГ;

- Херсонская обл.- 49 ОТГ; 

- Луганская обл. - 37 ОТГ;

Еще раз пересмотреть и опубликовать уточненные данные по Винницкой, Полтавской, Одесской, Житомирской, Львовской и Сумской областях пообещали в Кабмине к завтрашнему дню. 

В целом к местным выборам планируют поделить Украину на 1470 общин. Изменения в Конституцию касательно административно-территориального устройства внесут уже после местных выборов, рассказали ранее в "Слуге народа".


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=195209191708774&ref=external
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