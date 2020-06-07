Янина Соколова о Зеленском: "Он не научился быть президентом"

Популярная украинская журналистка, известная скандальными заявлениями, Янина Соколова заявила, что главная проблема главы государства Владимира Зеленского в том, что он не научился быть президентом. Такое мнения она обозначила во время интервью изданию Butik Media.

"Он не может быть президентом. Он до сих пор не понимает ответственности. А если понимает, то у него агония: ну уже же взялся, надо бежать. И он бежит, не рассуждая о том, что окружать себя нужно профессионалами, квалифицированными людьми", - отметила Соколова.

Также она добавила, что Зеленский повторяет те же шаги, которые, в свое время, сильно навредили рейтингу пятого президента Украины, Петра Порошенко. Речь идет о привлечении на главные государственные должности людей, которые тебе знакомы как друзья, родственники и хорошие знакомые.

"Кадровая политика - это беда. Президенты выбирают на должности людей, которые им хорошо знакомы, чтобы было легче их контролировать. Это неправильный путь", - резюмировала Янина Соколова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что другой, не менее известный украинский журналист Дмитрий Гордон вызвал острую критику после того, как снял два интервью с главой пророссийских наемников на Донбассе Игорем Гиркиным, а также экс-прокурором Крыма, которая подозревается в государственной измене и в пособничестве аннексии полуострова Натальей Поклонской.

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