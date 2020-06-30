Адвокат рассказал, почему Порошенко не придет на допрос 30 июня

Адвокат Игорь Головань сообщил, что Петр Порошенко не придет на допрос в ГБР 30 июня 2020 года. Об этом этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Отвечаю на вопросы журналистом, собирается ли Петр Порошенко на допрос в ГБР. Пятый президент Украины не получал вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимаем всерьез. Так что 30 июня никакого допроса не будет", - написал Головань.

Также адвокат отметил, что следующий допрос состоится уже первого июля.





Ранее "Комментарии" сообщали о результатах опроса, где украинцы высказали свое мнение о характере допросов Порошенко.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Порошенко выгодно быть жертвой в глазах в украинцев. "У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в нашей стране понимают, что все это похоже на политический театр. Меня не интересует Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь.", - заключил Зеленский.

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