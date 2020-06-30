kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9126.81

ETH/USD

227.33

LTC/USD

41.38

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Адвокат рассказал, почему Порошенко не придет на допрос 30 июня
commentss НОВОСТИ Все новости

Адвокат рассказал, почему Порошенко не придет на допрос 30 июня

Адвокат пятого президента Украины написал пост в Фейсбуке, где все детально объяснил

сегодня, 08:47
Автор:

Владимир Лавский
Адвокат рассказал, почему Порошенко не придет на допрос 30 июня

Адвокат Игорь Головань сообщил, что Петр Порошенко не придет на допрос в ГБР 30 июня 2020 года. Об этом этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Отвечаю на вопросы журналистом, собирается ли Петр Порошенко на допрос в ГБР. Пятый президент Украины не получал вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимаем всерьез. Так что 30 июня никакого допроса не будет", - написал Головань.

Также адвокат отметил, что следующий допрос состоится уже первого июля. 


Ранее "Комментарии" сообщали о результатах опроса, где украинцы высказали свое мнение о характере допросов Порошенко. 

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Порошенко выгодно быть жертвой в глазах в украинцев. "У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в нашей стране понимают, что все это похоже на политический театр. Меня не интересует Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь.", - заключил Зеленский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!