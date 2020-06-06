Зеленский рассказал, кто может занять место министра образования

Президент Владимир Зеленский на встречу с журналистами заявил о трех основных кандидатах на должность министра образования и науки Украины. Об этом передает "РБК-Украина".

Так, должность, которая остается вакантной с марта текущего года, может занять глава комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет или руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днепров.

Как рассказал гарант, у него состоялась встреча с 30-40 ректорами, на которой ему были предложены эти кандидатуры.

"Первое - ректор Черниговского университета, доктор экономических наук, второе - человек, который работает в ОП много лет, он был замминистра Дмитрия Табачника, его зовут Алексей Днепров, и третий человек - глава комитета Сергей Бабак", - сказал Зеленский.

Кроме того, гарант анонсировал поездку в Чернигов 10 июня, во время которой он хочет познакомиться с ректором университета Шкарлетой. По словам Зеленского, он просто придет в университет, чтобы увидеть кандидата, а еще расспросить о нем студентов.

Добавим, что сегодня обязанности главы МОН исполняет Любомира Мандзий.

Напомним, Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки.

А еще кадровые перестановки произошли в Кабмине Украины: место министра культуры и информационной политики занял Александр Ткаченко, также Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко – вместо него была избрана Ольга Стефанишина.

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