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ВНО можно будет не сдавать: стало известно почему

Выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получения полного общего среднего образования без сдачи ВНО

сегодня, 13:43
Автор:

Наталья Шевченко
ВНО можно будет не сдавать: стало известно почему

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников школ 2020 года.

Закон предусматривает изменение нормы закона Об образовании по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года. Также он предоставляет ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания. 

Таким образом. выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получения полного общего среднего образования без сдачи ВНО. 

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГНА в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), необходимого для вступления в вузы. 

По данным Минобразования, отмена итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования, и, соответственно, увеличить социальную дистанцию  между ними в аудиториях. 

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об отмене обязательного для всех выпускников ВНО. Так, у выпускников будет выбор вида оценивания результатов их обучения.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/itogovaya-attestatsiya-shkolnikov-otmenena-1592742420.html
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