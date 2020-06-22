В Украине изменили карантинные ограничения

Кабинет министров внес изменения в постановление о продлении карантина до 31 июля. Документ был опубликован в понедельник, 22 июня.

В частности, из постановления убрали пункт о запрете работы общепита и торгово-развлекательных центров, гостиниц и баз отдыха, учреждений культуры и развлекательной деятельности, фитнес-центров. Теперь запрещается только деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Также остался только запрет на проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. На организатора мероприятия налагается ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

При этом право устанавливать ограничения на работу общепита, гостиниц, проведения массовых мероприятий, работу спортзалов или учреждений культуры дано регионам со значительным распространением COVID-19 по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Напомним, Украина пока не будет вводить жесткий карантин по всей территории, но контроль за соблюдением правил безопасности во время эпидемии коронавируса планируют усилить. За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое больше вынесла админпротоколов за нарушение карантина. Как заявил гарант, из-за рекордного увеличения числа больных COVID-19 следует наладить четкую согласованную коммуникацию с людьми по правилам карантина.



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