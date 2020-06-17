kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.06.2020

BTC/USD

9430.60

ETH/USD

232.60

LTC/USD

43.99

НБУ 17.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин В Минюсте люстрированного "черного" нотариуса назначили в коллегию контроля регистраторов, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минюсте люстрированного "черного" нотариуса назначили в коллегию контроля регистраторов, - СМИ

По данным СМИ, в отношении нового члена Минюста Дмитрия Кирилюка Госбюро расследований ведет уголовное расследование по факту незаконной нотариальной деятельности

сегодня, 21:02
Автор:

Комментарии
В Минюсте люстрированного "черного" нотариуса назначили в коллегию контроля регистраторов, - СМИ

В Министерстве юстиции членом Коллегии по контролю нотариусов и госрегистратов стал нотариус Дмитрий Кирилюк, против которого Государственною бюро расследований уже начало уголовное производство по факту незаконной нотариальной деятельности. Об этом пишет издание "Вести" со ссылкой на юриста и общественного деятеля Сергея Лысенко. 

Как пишет СМИ, министр из команды президента Украины Владимира Зеленского, Денис Малюська декларировал намерение бороться со старой "коррумпированной" комиссией, и вместо нее создал свою Коллегию, цель которой бороться с рейдерством в Украине, но вот кадры, которые в нее вошли вызывают вопросы в профессиональных кругах.

"Так называемый офис по противодействию рейдерству сам состоит из лиц, известных как "черные" нотариусы. Известный нотариус Дмитрий Кирилюк, который, находясь за рубежом, дистанционно в Украине совершал сотни нотариальных действий, по факту чего ГБР зарегистрировало уголовное производство, сейчас осуществляет деятельность по контролю за другими нотариусами и регистраторами, читает лекции и учит нотариальную сообщество, передает им свой опыт", - приводят "Вести" слова Лысенко.

Сообщается, что ранее в сеть попали фото выдержки из проверки Дмитрия Кирилюк за период 2010 - 2013 годов. Документы свидетельствуют, что Министерством юстиции были установлены и зафиксированы факты пребывания нотариуса за рубежом и одновременного дистанционного совершения в Украине сотен нотариальных действий. Однако, никакого наказания за эти действия господин Кирилюк не испытал, а наоборот - получил должность в Минюсте и стал членом Коллегии, которая осуществляет контроль за другими нотариусами и государственными регистраторами. По протекции Онищук, он возглавил департамент нотариата и государственной регистрации, то есть фактически сейчас контролирует всю нотариальную и регистрационную деятельность в Украине.

Лысенко убежден, что в Министерстве не могут этого не знать, но не посчитали нужным прокомментировать обнародованную информацию. В СМИ предполагают, что это умышленные шаги министра по подрыву авторитета президента Владимира Зеленского и его команды.

К тому же после назначения Ольги Онищук замминистра по вопросам госрегистрации, ее место в нотариальной палате заняла супруга Дмитрия Кирилюка – Елена, что может свидетельствовать о конфликте интересов. Юрист говорит о слухах в профессиональном сообществе о близких отношениях замминистра юстиции Ольги Онищук с семьей Кирилюков, что ставит под сомнение прозрачность и объективность конкурсов, по которым те получили должности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vesti.ua/strana/chernye-rieltory-v-minyuste-lyustrirovannogo-notariusa-naznachili-v-kollegiyu-kontrolya
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!