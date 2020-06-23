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В Кабмине ищут выход из критической ситуации с паводками на Закарпатье

Глава Кабмина Денис Шмыгаль созвал экстренную внеплановую комиссию для оказания помощи пострадавшим районам на Закарпатье

сегодня, 21:42
Автор:

Екатерина Белоброва
В Кабмине ищут выход из критической ситуации с паводками на Закарпатье

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил о срочном собрании эколого-техногенной комиссии по вопросу оказания помощи в районах Ивано-Франковской области, которая утопает в разлившихся паводках. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Так, премьер поручил министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовский, председателю Государственной службы  по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, председателям областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее подготовиться к возможным последствиям", - передает пресс-служба заявление Шмыгаля.

Отмечается, что сегодня в Ивано-Франковской области установлен "красный" - самый высокий - уровень опасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на стихийное бедствие на Закарпатье. Гарант отметил, что на данный момент важнее всего - оперативно помочь семьям, которые остались без жилья.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-doruchiv-rozrobiti-kompleks-nevidkladnih-zahodiv-dlya-likvidaciyi-naslidkiv-negodi-v-zahidnih-oblastyah-ukrayini
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