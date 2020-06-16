Украинским министрам придется отчитываться перед увольнением

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, согласно которому министрам придется отчитываться перед увольнением. Об этом сообщает "РБК-Украина".



Законопроект №3195 предусматривает усовершенствование порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров. За него проголосовали 258 народных избранников. Также законопроект приводит в соответствие с Конституцией нормы регламента парламента, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства

Согласно новому закону, во время увольнения министра с должности, ему необходимо будет присутствовать на заседании комитета ВР и на пленарном заседании. Кроме того, министру придется отчитаться о своей работе при рассмотрении вопроса об увольнении в случае, если он уходит с должности по собственному желанию.

Напомним, что Кабинет министров Украины доработал свою программу действий и направил ее в Верховную Раду. Парламентарии планируют рассмотреть ее в четверг, 18 июня. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили данную программу и шансы на ее принятие.

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