Украинским министрам придется отчитываться перед увольнением

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Татьяна Веремеева
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, согласно которому
министрам придется отчитываться перед увольнением. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Законопроект №3195 предусматривает усовершенствование порядка назначения и
увольнения с должностей членов Кабинета министров. За него проголосовали 258
народных избранников. Также законопроект приводит в соответствие с Конституцией
нормы регламента парламента, которыми регулируется порядок назначения и
увольнения членов правительства
Согласно новому закону, во время увольнения министра с должности, ему
необходимо будет присутствовать на заседании комитета ВР и на пленарном
заседании. Кроме того, министру придется отчитаться о своей работе при
рассмотрении вопроса об увольнении в случае, если он уходит с должности по
собственному желанию.
Напомним, что Кабинет министров Украины доработал свою программу действий и
направил ее в Верховную Раду. Парламентарии планируют рассмотреть ее в четверг,
18 июня. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты
оценили данную программу и шансы на ее принятие.
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