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Украинским министрам придется отчитываться перед увольнением

Парламент проголосовал за закон, который предусматривает новый порядок назначения и увольнения министров в Украине

сегодня, 16:02
Автор:

Татьяна Веремеева
Украинским министрам придется отчитываться перед увольнением

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, согласно которому министрам придется отчитываться перед увольнением. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Законопроект №3195 предусматривает усовершенствование порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров. За него проголосовали 258 народных избранников. Также законопроект приводит в соответствие с Конституцией нормы регламента парламента, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства

Согласно новому закону, во время увольнения министра с должности, ему необходимо будет присутствовать на заседании комитета ВР и на пленарном заседании. Кроме того, министру придется отчитаться о своей работе при рассмотрении вопроса об увольнении в случае, если он уходит с должности по собственному желанию.

Напомним, что Кабинет министров Украины доработал свою программу действий и направил ее в Верховную Раду. Парламентарии планируют рассмотреть ее в четверг, 18 июня. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили данную программу и шансы на ее принятие.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-obyazala-ministrov-otchityvatsya-pered-1592308294.html
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