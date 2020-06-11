Шмыгаль готов покинуть пост премьера только в одном случае

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что готов покинуть должность лишь в случае, если украинский народ, возложивший на него надежды, будет разочарован. Об этом он сообщил на пресс-конференции по случаю ста дней правления нынешнего Кабмина, передает агентство "РБК-Украина".

"По поводу того, когда я уйду в отставку - когда я не оправдаю надежды народа Украины", - заявил действующий премьер.

Отмечается, что глава государства Владимир Зеленский указал, что Шмыгаль последует за своим предшественником Алексеем Гончаруком, если работа Кабмина будет признанна неэффективной, а экономика страны останется в том же удручающем положении как во время кризиса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналогичный ответ на вопрос об отставке дал и одиозный министр внутренних дел Арсен Аваков, когда журналисты обратились к нему по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Так, на вопрос журналистов, не считает ли министр, что нераскрытое дело по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк является подходящим поводом, чтоб сложить обязанности, Аваков ответил отрицательно.

"Я разделяю призывы пассионарной части от реального положения. Я не сахарный, не растаю. Из-за этого дела не пойду (в отставку - прим. ред.)", - отметил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!