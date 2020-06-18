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Рада во второй раз отклонила программу действий Кабмина Шмыгаля

В парламенте не хватило голосов для программы Кабинета министров, которую перед этим нардепы отправили на доработку

сегодня, 11:42
Автор:

Таисия Ерохина
Рада во второй раз отклонила программу действий Кабмина Шмыгаля

Верховная Рада во второй раз не поддержала программу действий Кабинета министров Украины. Об этом стало известно во время заседания парламента сегодня.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступил первым и представил программу деятельности Кабинета Министров Украины после доработки. Глава Кабмина обратился к народным депутатам с просьбой поддержать программу деятельности Правительства, а также ответил на вопросы парламентариев. Отметим, что в обсуждении вопроса приняли участие представители депутатских фракций и групп, народные депутаты. Напоследок снова выступил Шмыгаль.

Однако народные депутаты не поддержали проект постановления этой программы: "за" - только 207 голосов.

Напомним, Кабинет министров Украины доработал свою программу действий и направил его в Верховную Раду. Парламентарии планируют рассмотреть ее в четверг, 18 июня. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили эту программу и шансы на ее принятие. В частности, прозвучали мнения, что некоторые положения программы вообще не учитывают ситуацию в мировой экономике, или программу могут принять с небольшим запасом голосов. Отметили также и определенные сдвиги в содержательной составляющей документа.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/194322.html
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