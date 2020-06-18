Провал программы Кабмина Шмыгаля: почему не хватило голосов Рады и ждать ли отставки правительства

Верховная Рада не поддержала сегодня, 18 июня, доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём это говорит, а также – какие могут быть последствия.

Вторую попытки правительства Дениса Шмыгаля представить программу своей деятельности поддержали всего 207 нардепов при 226 минимально необходимых.

"Доминировали именно политические мотивы"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает происшедшее ожидаемой ситуацией.

"Главный фактор – сугубо политический, – говорит он. – Содержание программы никого значение не имело. Даже если бы она была блестящей, доминировали именно политические мотивы. В год кризиса, в нынешней ситуации, нет смысла давать правительству годичный иммунитет. Зато есть удобный козел отпущения".

Стратегической ошибкой Дениса Шмыгаля политолог считает то, что премьер активно работал лишь с Офисом президента, но не с парламентскими фракциями. В итоге у него оказалось много оппонентов даже среди "слуг народа". И не голосование части СН – это, в какой-то мере, демонстрация премьеру, что он должен уважать парламент, договариваться с разными группами влияния даже во фракции президента. А не только с самим президентом.

"Никаких последствий не принятия Радой программы правительства не будет, – уверен Владимир Фесенко. – Всё останется на своих местах. Об отставке речи не идет. Это же не вотум недоверия. Правительство будет работать в подвешенном состоянии, а это удобно многим. Так на него легче давить – и Офису президента, и разным бизнес-группам. В любом случае – судьбу Камбина решает исключительно Зеленский".

"Правительство Шмыгаля отправлять в отставку, по крайней мере сейчас, никто не будет"

Эксперт в Украинском институте политики, магистр государственного управления Владимир Воля уверен, что программу "завалили", прежде всего, из политических соображений.

"С оппозицией всё понятно. С чего бы ей поддерживать программу правительства, где нет ее представителей? Впрочем, звучали замечания и по сути самой программы. Основные же вопросы – к депутатам из пропрезидентской фракции (а их, как известно, более 250), которые не отдали свои голоса", – считает Владимир Воля.

По мнению эксперта УИП, среди мотивов неголосования части фракции "Слуга народа" за программу "своего" правительства можно выделить два основных.

"Первый – возможно, кто-то продолжает торговаться с Кабмином относительно каких-то важных для себя моментов (выделение средств на что-то или на кого-то). Второй – в пропрезидентском большинстве есть люди, которые склонны к тому, чтобы рано или поздно уйти в самостоятельное политическое плавание", – говорит эксперт.

Если говорить о солидарном факторе всех фракций – это, по мнению Владимира Воли, местные выборы. Под которые удобно демонстрировать оппозиционность по отношению к правительству Шмыгаля-Зеленского.

"И, конечно, многих не устроила экономическая часть программы. Явно слабая, – отмечает эксперт. – Учитывая, что в парламенте, как и за его стенами, есть много интересов, связанных с налогами, льготами, стимулированием экономики, часть нардепов и не голосовала. Тем самым демонстрируя позицию свою или тех, чьи интересы представляют".

Никаких последствий у второго провала в Раде правительственной программы не будет, считает Владимир Воля.

"Правительство Шмыгаля отправлять в отставку, по крайней мере сейчас, никто не будет. Какие бы там подписи не собирали "Европейская солидарность" и другие… Группа условной оппозиции внутри пропрезидентской фракции не станет поддерживать голосование за отставку, даже если до этого дойдет, – уверен эксперт. – Идут торг, политическая игра, зарабатывание баллов. И всем, по-хорошему, удобно правительство Шмыгаля, на которое можно постоянно "переводить стрелки", кивать, сбрасывать негатив. Правительство, которое постоянно демонстрирует свой непрофессионализм. В том числе подобного рода программой деятельности. Лучшей, чем первый вариант. Но далекой от той, что соотносится с профессионализмом и вызовами времени".

"Для президента правительство Шмыгаля – это сакральная жертва"

Политолога Виктора Тарана не удивляет, что ВР не проголосовала и за вторую попытку Кабмина Шмыгаля представить свою программу.

"Мне странно слышать, что это победа оппозиции или "прореформаторских" сил в "Слуге народа". На самом деле – это персональная заслуга и победа Зеленского, который успешно продолжает борьбу за удержание собственного рейтинга, – говорит Виктор Таран. – В рамках этой борьбы президента второй год успешно разыгрывает карту доброго царя и плохих бояр. И мы, как крысы за дудочкой в сказке, идем за этими сказками от Зеленского. Он умело всем этим управляет. Для президента правительство Шмыгаля – это сакральная жертва, которую он отдаст на растерзание осенью, перед местными выборами. Не исключаю, что Зеленский перед камерами заставит Шмыгаля написать заявление об отставке "за социально-экономические провалы". И тот подпишет".

По мнению политолога, если бы Зеленский воевал за благополучие граждан, а не за рейтинги, он бы постарался, чтобы программа Кабмина была крепкой, правительство – укомплектовано, причем наполнено не только условно "своими" безусловно непрофессионалами, но и – представителями оппозиции, профсоюзов, общественных организаций.

"В Украине нет кадрового голода. Он есть у Зеленского, который не хочет брать во власть реально сильных людей, на фоне которых он будет теряться, – подчеркивает Виктор Таран. – Это – последствия нашего прошлогоднего выбора. Мы выбрали комика, а потому будем иметь много зрелищ. А хлеба нам никто и не обещал".

Ранее эксперты оценили после доработки программу Кабинета министров Украины и вероятность ее принятия.

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