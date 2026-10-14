Оккупанты спешат: Корецкий рассказал о главной цели РФ по время атаки на Украину этой ночью

Российские войска в ночь на 14 октября нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Киеве под атакой оказались все три городские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По его словам, российские войска применили баллистическое вооружение против объектов энергосистемы в столице, Харькове и Харьковской области. Помимо этого, удары пришлись по критически важным объектам в Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение Киева и центральных регионов страны.

Отдельной целью российской атаки стала железнодорожная инфраструктура. По данным главы правительства, повреждения и удары затронули железнодорожные объекты сразу в пяти областях Украины.

Несмотря на масштаб атаки, погибших и пострадавших, согласно сообщению Корецкого, удалось избежать. Он отметил, что этому способствовала заблаговременная эвакуация людей из опасных зон.

В настоящее время на пораженных объектах продолжаются восстановительные работы. Информация о конкретных повреждениях каждой из трех столичных ТЭЦ, а также о возможных ограничениях теплоснабжения и электроснабжения в сообщении не уточняется.

Удар по всем городским ТЭЦ Киева особенно важен на фоне подготовки Украины к отопительному сезону. Энергетические объекты обеспечивают не только производство электроэнергии, но и теплоснабжение, поэтому последствия повреждений могут зависеть от характера разрушений и скорости проведения ремонтных работ.

Атаки на объекты, связанные с энергоснабжением и транспортом, создают дополнительные риски для стабильной работы критической инфраструктуры. Железнодорожная сеть, в свою очередь, имеет ключевое значение для перевозки пассажиров, грузов и обеспечения логистики страны.

Пока украинские службы устраняют последствия ночных ударов, окончательные масштабы повреждений и влияние атаки на работу энергосистемы требуют дополнительного уточнения.

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