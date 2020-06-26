Новый и.о. Минобразования: почему Шкарлета назначили в обход Рады и какие задачи ему надо решить

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Таисия Ерохина
Кабинет министров Украины без Верховной Рады назначил 25 июня нового министра образования. Им стал ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Правда, с приставкой и.о. Эксперты оценили для издания "Комментарии" подобный метод назначения и вызовы, стоящие перед и.о. министра.
Поясняя, почему назначение произошло именно таким образом, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отметила: "В последнее время провести через Раду кадровые решения становится всё сложнее. Марченко (министр финансов Украины с 30 марта Сергей Марченко – ред.) и Степанова (министр здравоохранения Украины с 30 марта Максим Степанов – ред.), к примеру, назначили не сразу. Сперва отпустили их предшественников Уманского и Емца. А потом была "дырка" примерно в час – прежде, чем удалось проголосовать за тех, кто придет им на смену. Фактически, пока нардепы "волшебный пендель" от прибывшего в парламент президента не получили, голосования не было".
Так что сейчас многие кадровые вопросы просто боятся выносить в зал заседаний, подчеркивает аналитик.
"И если за Ткаченко (министр культуры и информационной политики Украины с 4 июня Александр Ткаченко – прим. ред.) голоса нашлись (всё же – однопартиец "слуг", первая десятка партийного списка), то в связи с обострившимся противостоянием между группами влияния внутри "Слуги народа", которые становятся всё более явными, провести Шкарлета через Раду было сложно, – говорит Александра Решмедилова. – Его уже достаточно активно информационно "минусуют" (вспоминая "региональное" прошлое, "забрасывая" якобы плагиат в монографии). В том числе стараются наши так называемые "западно-ориентированные" политики, которых также называют соросята, грантоеды… Понятно, что им хотелось бы посадить "на образование" своего человека".
Есть своя логика и в назначении нового главного по образованию именно сейчас.
"У нас не без проблем, в условиях роста заболеваемости и адаптивного карантина, проходит Внешнее независимое оценивание. Нужно как-то готовиться к следующему учебному году. До сих пор толком непонятно, в каком виде и когда он начнется, пойдут ли педагоги в отпуска, – напоминает аналитик. – Нужен человек, который будет если не что-то делать, то хотя бы за что-то отвечать. Понятно, что это назначение – не решение проблем. Но властям важно погасить внутренний накал среди учителей".
Медики уже активно бастуют под Кабмином, напоминает Александра Решмедилова. Нет гарантии, что не менее "зареформированные" учителя, получающие мизерные зарплаты и всё новые нагрузки, не выйдут следующими.
"Так что нужно дать выпустить пар, сменив верхушку Минобразования. При этом – как выводить систему образования с карантина и вообще из всего того, куда ее завели, – никто, похоже, толком не знает, – говорит эксперт. – Резюмирую: Кабмин в целом и отдельные министры в частности будут выполнять роль громоотвода для негатива, который общество выплескивает на власть. Так что здравомыслящий человек, понимая, что корабль неустойчив, а должность, скорее всего, временная (и после будет определенный негативный бэкграунд), не особо рвался бы в министры. Но у Шкарлета, возможно, имеются определенные мотивы".
Кадровый шаг Кабмина по назначению и.о. министра образования кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает реакцией на риск проведения ВНО, которое может повлиять на имидж правительства и власть Зеленского целом. Эксперт сомневается, что при данном кадровом решении учитывали профспособности и антикризисные навыки Шкарлета.
"То, что "зеленое" правительство не желает искать диалога с "полузеленым" парламентом, демонстрирует институциональный кризис и отсутствие слаженности "зеленой власти". Поэтому не удивлюсь, если "Слуга народа" к следующим выборам подойдет в формате нескольких политических сил", – отмечает политэксперт.
Главными вызовами для министерства образования, по мнению Дмитрия Гаврилюка, в настоящее время является обеспечение проведения ВНО, а также – адекватной коммуникации с гражданами, чтобы объяснить рациональность правительственного шага отменить ВНО для школьников с оккупированных районов Луганской и Донецкой области и АР Крым. Не объяснение этого шага усилит непонимание среди выпускников школ в самой Украине. Они уже начинают интерпретировать эту ситуации с позиции несправедливости по отношению к себе, отмечает эксперт.
"Важным вызовом является подготовка к новому учебному году, разработка алгоритмов работы образовательных учреждений, если осенью оправдаются прогнозы относительно очередного витка COVID 19 и будет необходимость оперативно перенастроить образовательный процесс в формат работы онлайн, – подчеркивает Дмитрий Гаврилюк. – Не менее важный вызов – это возможное внесение новой "зеленой властью" деструктивных изменений об образовании в угоду интересам таких государств как Россия, Польша, Венгрия".
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен, что назначение Шкарлета произошло в пику так называемым соросятам.
"Президент показал, что не намерен идти на поводу у транснациональных корпораций и их представителей в Украине. Можно говорить о том, что между Зеленским и соросятами раскол углубляется, – говорит эксперт. – Они хотели поставить своего человека, так как привыкли, что Минобразования – чуть ли не синекура для их представителей. Потому и взбунтовались против Шкарлета".
Константин Бондаренко приветствует назначение именно в том ключе, что президент не "прогнулся" перед соросятами.
"Эксперименты, которые они проводили в последнее время с образовательной сферой, вызывали неприятие у здравомыслящей части общества, – поясняет эксперт. – Что до метода назначения (не через парламент, а решением правительства, хоть и с приставкой и.о.), то других у Офиса президента и Кабмина сейчас нет. Ведь парламент не идет навстречу пожеланиям президента. И это – тревожна тенденция. Зеленский же таким назначением посылает сигнал парламенту, что не остановится ни пред чем. И он уже не раз намекал, что распустит Раду, если та не займет конструктивную позицию. Особенно это касается фракции "Слуга народа", которая в последнее время саботирует отдельные кадровые вопрос и законопроекты".
Кроме вызовов, связанных собственно со сферой образования, перед новым министром, по мнению Константина Бондаренко, стоят и другие. В их числе – саботаж со стороны целого ряда лиц, ранее назначенных в министерство.
"Шкарлет уже попадает под шквал критики, хоть еще ничего и не сделал. Дальше, надо полагать, будет только хуже, – прогнозирует эксперт. – Целый ряд антикоррупционных структур, которые контролируют разного рода грантовые организации, начнут под микроскопом изучать каждое его решение, каждое финансовое предложение. А ведь вокруг образовательного министерства существует немалое количество фирм, которые зарабатывают (не всегда честно) на ремонтах школ, издании учебников. Так что и.о. министру нужно готовиться к тому, что практически каждое его решение будет оспариваться, что его станут обвинять в коррупции, в неких схемах. В общем – полный "джентльменский набор", который вываливают грантоеды на неугодных им фигур".
Напомним, в Министерстве образования рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах.
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