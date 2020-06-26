Новый и.о. Минобразования: почему Шкарлета назначили в обход Рады и какие задачи ему надо решить

Кабинет министров Украины без Верховной Рады назначил 25 июня нового министра образования. Им стал ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Правда, с приставкой и.о. Эксперты оценили для издания "Комментарии" подобный метод назначения и вызовы, стоящие перед и.о. министра.

"Понятно, что это назначение – не решение проблем"

Поясняя, почему назначение произошло именно таким образом, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отметила: "В последнее время провести через Раду кадровые решения становится всё сложнее. Марченко (министр финансов Украины с 30 марта Сергей Марченко – ред.) и Степанова (министр здравоохранения Украины с 30 марта Максим Степанов – ред.), к примеру, назначили не сразу. Сперва отпустили их предшественников Уманского и Емца. А потом была "дырка" примерно в час – прежде, чем удалось проголосовать за тех, кто придет им на смену. Фактически, пока нардепы "волшебный пендель" от прибывшего в парламент президента не получили, голосования не было".

Так что сейчас многие кадровые вопросы просто боятся выносить в зал заседаний, подчеркивает аналитик.

"И если за Ткаченко (министр культуры и информационной политики Украины с 4 июня Александр Ткаченко – прим. ред.) голоса нашлись (всё же – однопартиец "слуг", первая десятка партийного списка), то в связи с обострившимся противостоянием между группами влияния внутри "Слуги народа", которые становятся всё более явными, провести Шкарлета через Раду было сложно, – говорит Александра Решмедилова. – Его уже достаточно активно информационно "минусуют" (вспоминая "региональное" прошлое, "забрасывая" якобы плагиат в монографии). В том числе стараются наши так называемые "западно-ориентированные" политики, которых также называют соросята, грантоеды… Понятно, что им хотелось бы посадить "на образование" своего человека".

Есть своя логика и в назначении нового главного по образованию именно сейчас.

"У нас не без проблем, в условиях роста заболеваемости и адаптивного карантина, проходит Внешнее независимое оценивание. Нужно как-то готовиться к следующему учебному году. До сих пор толком непонятно, в каком виде и когда он начнется, пойдут ли педагоги в отпуска, – напоминает аналитик. – Нужен человек, который будет если не что-то делать, то хотя бы за что-то отвечать. Понятно, что это назначение – не решение проблем. Но властям важно погасить внутренний накал среди учителей".

Медики уже активно бастуют под Кабмином, напоминает Александра Решмедилова. Нет гарантии, что не менее "зареформированные" учителя, получающие мизерные зарплаты и всё новые нагрузки, не выйдут следующими.

"Так что нужно дать выпустить пар, сменив верхушку Минобразования. При этом – как выводить систему образования с карантина и вообще из всего того, куда ее завели, – никто, похоже, толком не знает, – говорит эксперт. – Резюмирую: Кабмин в целом и отдельные министры в частности будут выполнять роль громоотвода для негатива, который общество выплескивает на власть. Так что здравомыслящий человек, понимая, что корабль неустойчив, а должность, скорее всего, временная (и после будет определенный негативный бэкграунд), не особо рвался бы в министры. Но у Шкарлета, возможно, имеются определенные мотивы".

"Важным вызовом является подготовка к новому учебному году"

Кадровый шаг Кабмина по назначению и.о. министра образования кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает реакцией на риск проведения ВНО, которое может повлиять на имидж правительства и власть Зеленского целом. Эксперт сомневается, что при данном кадровом решении учитывали профспособности и антикризисные навыки Шкарлета.

"То, что "зеленое" правительство не желает искать диалога с "полузеленым" парламентом, демонстрирует институциональный кризис и отсутствие слаженности "зеленой власти". Поэтому не удивлюсь, если "Слуга народа" к следующим выборам подойдет в формате нескольких политических сил", – отмечает политэксперт.

Главными вызовами для министерства образования, по мнению Дмитрия Гаврилюка, в настоящее время является обеспечение проведения ВНО, а также – адекватной коммуникации с гражданами, чтобы объяснить рациональность правительственного шага отменить ВНО для школьников с оккупированных районов Луганской и Донецкой области и АР Крым. Не объяснение этого шага усилит непонимание среди выпускников школ в самой Украине. Они уже начинают интерпретировать эту ситуации с позиции несправедливости по отношению к себе, отмечает эксперт.

"Важным вызовом является подготовка к новому учебному году, разработка алгоритмов работы образовательных учреждений, если осенью оправдаются прогнозы относительно очередного витка COVID 19 и будет необходимость оперативно перенастроить образовательный процесс в формат работы онлайн, – подчеркивает Дмитрий Гаврилюк. – Не менее важный вызов – это возможное внесение новой "зеленой властью" деструктивных изменений об образовании в угоду интересам таких государств как Россия, Польша, Венгрия".

"Зеленский таким назначением посылает сигнал парламенту, что не остановится ни пред чем"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен, что назначение Шкарлета произошло в пику так называемым соросятам.

"Президент показал, что не намерен идти на поводу у транснациональных корпораций и их представителей в Украине. Можно говорить о том, что между Зеленским и соросятами раскол углубляется, – говорит эксперт. – Они хотели поставить своего человека, так как привыкли, что Минобразования – чуть ли не синекура для их представителей. Потому и взбунтовались против Шкарлета".

Константин Бондаренко приветствует назначение именно в том ключе, что президент не "прогнулся" перед соросятами.

"Эксперименты, которые они проводили в последнее время с образовательной сферой, вызывали неприятие у здравомыслящей части общества, – поясняет эксперт. – Что до метода назначения (не через парламент, а решением правительства, хоть и с приставкой и.о.), то других у Офиса президента и Кабмина сейчас нет. Ведь парламент не идет навстречу пожеланиям президента. И это – тревожна тенденция. Зеленский же таким назначением посылает сигнал парламенту, что не остановится ни пред чем. И он уже не раз намекал, что распустит Раду, если та не займет конструктивную позицию. Особенно это касается фракции "Слуга народа", которая в последнее время саботирует отдельные кадровые вопрос и законопроекты".

Кроме вызовов, связанных собственно со сферой образования, перед новым министром, по мнению Константина Бондаренко, стоят и другие. В их числе – саботаж со стороны целого ряда лиц, ранее назначенных в министерство.

"Шкарлет уже попадает под шквал критики, хоть еще ничего и не сделал. Дальше, надо полагать, будет только хуже, – прогнозирует эксперт. – Целый ряд антикоррупционных структур, которые контролируют разного рода грантовые организации, начнут под микроскопом изучать каждое его решение, каждое финансовое предложение. А ведь вокруг образовательного министерства существует немалое количество фирм, которые зарабатывают (не всегда честно) на ремонтах школ, издании учебников. Так что и.о. министру нужно готовиться к тому, что практически каждое его решение будет оспариваться, что его станут обвинять в коррупции, в неких схемах. В общем – полный "джентльменский набор", который вываливают грантоеды на неугодных им фигур".

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